Политика
РИА НовостиВ Госдуме прокомментировали моделирование в США взрыва над Москвой
Ранее американское издание We Are The Mighty спрогнозировало, к чему привел бы взрыв термоядерной бомбы в десять тысяч мегатонн над Москвой. Моделирование провели в симуляторе NukeMap, который позволяет оценить последствия применения бомбы максимальной мощностью в сто мегатонн.
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с чего всё началось
Члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова удивила публикация американского издания We Are The Mighty, которое спрогнозировало последствия взрыва термоядерной бомбы над Москвой.РИА Новости09:08
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Совфед прокомментировал статью о последствиях «ядерного взрыва над Москвой»
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