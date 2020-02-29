Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о 9 Мая

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
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Новиков – Пристайко: это заявление из разряда тех, которые делать стыдно

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Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
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В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
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Роспотребнадзор продолжает проверять пассажиров все международных рейсов на симптомы коронавирусного заболевания.
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Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»

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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
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Конференцию GDC 2020 перенесли на лето из-за коронавируса

Несмотря на объявление NVIDIA о решении не отменять из-за вспышки коронавируса своё главное ежегодное мероприятие — конференцию GTC (GPU Technology Conference), созвучное событие из мира компьютерных игр всё же решили отложить на более поздние сроки.
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Автомобиль сбил на пешеходном переходе в Саратове бабушку с тремя внуками. Женщина и двое детей доставлены в больницу.
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В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

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