Политика
Газета.RuВ Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.RT на русском02:32
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