Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.

В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Общество Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты» Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического детского парка "Остров мечты" в Москве - воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.

Политика В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.

Политика Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".

Экономика Коронавирус принес в Китай рецессию Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.

Происшествия В Саратове водитель сбил женщину с тремя внуками на переходе По предварительным данным городской ГИБДД, на пересечении ул. Тархова и Чехова 68-летний гражданин, управляя автомобилем "Датсун", нарушил правила проезда перекрестков и допустил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу с тремя внуками - двумя мальчиками двух и восьми лет и годовалой девочкой.

Музыка Принц Гарри записал совместную песню с Джоном Бон Джови В пятницу 28 февраля принц Гарри встретился с Джоном Бон Джови — внук английской королевы и знаменитый рок-музыкант записали совместный трек под названием «Unbroken» («Несломленные»).

Здоровье Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Футбол Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено.

Происшествия На складе овощебазы в Наро-Фоминске произошёл пожар На складе овощебазы в городе Наро-Фоминске Московской области произошёл пожар на площади 5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.