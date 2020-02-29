Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о 9 Мая

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
RT на русском02:32

Подробнее о событии

В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о 9 Мая

RT на русском02:32

В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Газета.Ru03:09

В Госдуме отреагировали на отказ Украины отмечать День Победы 9 Мая

Lenta.ru03:35

Депутат Госдумы ответил на отказ Киева праздновать День Победы

News.ru04:04

В Госдуме оценили намерение Украины отказаться от празднования Дня Победы

Аргументы и Факты03:44

В Госдуме дали оценку словам главы МИД Украины об отказе праздновать 9 мая

Красная весна03:31

В Госдуме пристыдили Украину за отказ праздновать День Победы

Вечерняя Москва03:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Известия 01:06
Общество

Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического детского парка "Остров мечты" в Москве - воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.
ТАСС 27 февраля в 06:43
Политика

В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии

Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
ТАСС 03:39
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Здоровье

Сахалин из-за коронавируса хочет прекратить сообщение с Хоккайдо

На Сахалине предложили ограничить регулярное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса.
Сахалин.Инфо 02:38
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Футбол

«Динамо» и «Спартак» выбрали форму на матч 20-го тура РПЛ

Стало известно, в какой форме сыграют московские клубы «Динамо» и «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ.
RT на русском 03:56
Здоровье

ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам

Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана.
РИА Новости 02:36
Армия и оружие

Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону.
ИА Новороссия 00:45
Происшествия

Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Газета.Ru 01:07
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
REGNUM вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Футбол

Слуцкий оценил состояние «Рубина» перед возвращением РПЛ

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий оценил состояние команды перед возвращением Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Бизнес Online".
Газета.Ru вчера в 03:50
Общество

Сомнолог рассказала, как избавиться от бессонницы без таблеток

РИА Новости вчера в 21:38
Кино

Роман Полански получил кинопремию «Сезар» как лучший режиссер

Новая газета 03:22
Экономика

Коронавирус принес в Китай рецессию

Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Вести.Ru вчера в 11:41
Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
Происшествия

В Саратове водитель сбил женщину с тремя внуками на переходе

По предварительным данным городской ГИБДД, на пересечении ул. Тархова и Чехова 68-летний гражданин, управляя автомобилем "Датсун", нарушил правила проезда перекрестков и допустил наезд на 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу с тремя внуками - двумя мальчиками двух и восьми лет и годовалой девочкой.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:05
Музыка

Принц Гарри записал совместную песню с Джоном Бон Джови

В пятницу 28 февраля принц Гарри встретился с Джоном Бон Джови — внук английской королевы и знаменитый рок-музыкант записали совместный трек под названием «Unbroken» («Несломленные»).
Salt Mag 03:08
Здоровье

Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:06
Футбол

Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено.
Soccer.ru 01:26
Происшествия

В Свердловской области в результате аварии погибли пять человек

Пять человек погибли и один получил ранения в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2112» и Ford Focus в Свердловской области.
Известия вчера в 22:36
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости вчера в 13:28
Происшествия

На складе овощебазы в Наро-Фоминске произошёл пожар

На складе овощебазы в городе Наро-Фоминске Московской области произошёл пожар на площади 5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 00:31
Армия и оружие

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Газета.Ru вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Иван Телегин отметил день рождения с любовницей

Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
StarHit.ru вчера в 08:00
Происшествия

Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Известия вчера в 08:37
Происшествия

На КАД маршрутка насмерть сбила водителя грузовика, угодившего в ДТП

ДТП с участием грузовика и автомобиля марки Skoda произошло на внутренней стороне КАД после Выборгского шоссе в Петербурге в субботу, 29 февраля.
Мойка78 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное