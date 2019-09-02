Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме объяснили требования Польши о репарациях

Российские парламентарии прокомментировали высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о репарациях после Второй мировой войны. Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
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В Госдуме отреагировали на требования Польши о репарациях

News.ru03:10

В Госдуме отреагировали на требования Польши о репарациях

Московский Комсомолец02:12

Польский министр винит Москву в том, что Варшава не получила репарации за Вторую мировую

ТАССвчера в 03:38

В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях

РИА Новостивчера в 19:04

Почему в Польше заявили о неполучении репараций от Германии из-за «решения России»

RT на русскомвчера в 13:55

В Госдуме отреагировали на заявление министра обороны Польши о репарациях

Газета.Ruвчера в 09:18

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

РЕН ТВвчера в 20:19
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Интернет

Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд

ТВ-21 вчера в 09:47
Политика

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Происшествия

Суд признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме

РИА Новости 03:21
Футбол

«Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао

До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.
Sport24.ru 02:18
Политика

В Крыму поддержали оценку блокады полуострова экс-министром Украины

Ранее в интервью телеканалу "112" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, поскольку лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.
Российская газета 03:34
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество

Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

РИА Новости 01:38
Театры

В Севастополе состоятся спектакли МХАТ имени Горького

Завтра, 3 сентября, на сцене Севастопольского русского драматического театра имени А.В. Луначарского состоится спектакль под названием «Женитьба Белугина».
Ореанда-Новости вчера в 16:29
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Политика

Чиновницу из Тулуна отстранили от работы

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Ведомости вчера в 17:17
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Политика

Порошенко получил новую работу в Раде

Экс-президент Украины Петр Порошенко нашел себе новую работу в Верховной раде.
Телеканал 360° вчера в 11:51
Политика

Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Общество

Ураган «Дориан» снизился до третьей категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Политика

Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
РЕН ТВ 01 сентября в 09:20
Культура

Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию

OAnews вчера в 07:26
Музыка

Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит

Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Происшествия

Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Общество

Росстат назвал долю работающих женщин в России

В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
RT на русском вчера в 20:34
Экономика

Промопроизводство замедлило рост

За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Общество

Назван самый опасный город России

Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.
Lenta.ru 01:37
Космос

Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска

Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости вчера в 11:15
Авто

Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin

Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.
SpeedMe вчера в 08:25
Кино

Диана Шурыгина снимется в «Брате-3»

Сегодня же появилась информация, что к актерскому составу «Брата-3» присоединилась скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием.
Вокруг ТВ вчера в 06:34
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Политика

Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций

Вероятность проведения протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускают около трети населения РФ (30%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 23:28
Здоровье

На Урале диагностикой рака займется искусственный интеллект

Диагностировать опухоли врачам Свердловского онкодиспансера поможет искусственный интеллект.
Российская газета 01:48
Происшествия

У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций

Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства.
Lenta.ru 03:29
Политика

Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму

Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК вчера в 06:22
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