Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о 9 Мая

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
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Депутат Госдумы оценил нежелание Украины праздновать 9 мая

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США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

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На Урале второклассник умер во время урока

В Магнитогорске во время урока умер ученик второго класса.
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Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
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Конференцию GDC 2020 перенесли на лето из-за коронавируса

Несмотря на объявление NVIDIA о решении не отменять из-за вспышки коронавируса своё главное ежегодное мероприятие — конференцию GTC (GPU Technology Conference), созвучное событие из мира компьютерных игр всё же решили отложить на более поздние сроки.
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Назван самый популярный смартфон 2019 года

Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
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Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском

Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
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В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
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Исполняется 20 лет подвигу шестой роты псковских десантников

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В Госдуме призвали не оставлять Сирию один на один с турками

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Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик, сообщает региональное УМВД РФ.
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Дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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«Динамо» и «Спартак» выбрали форму на матч 20-го тура РПЛ

Стало известно, в какой форме сыграют московские клубы «Динамо» и «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ.
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Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

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Военные считают такой шаг безрассудным. Пентагон и Госдеп США обсуждают целесообразность размещения в Турции ЗРК Patriot.
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