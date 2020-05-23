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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
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В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
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Депутат Госдумы Нилов оценил перспективу снижения пенсионного возраста

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Версия о самоубийстве народного депутата Верховной рады из группы «Доверие» Валерия Давиденко выглядит неправдоподобной.
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Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
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