Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

В Госдуме считают, что не стоит воспринимать всерьез звучащее со стороны Украины предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО. Такое мнение выразил депутат российской Госдумы Андрей Козенко. Он уточнил, что такое предложение является последствием проявления эпидемии национализма.
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с чего всё началось

В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН11:20

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В Крыму прокомментировали идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

Piter.tv09:38

«Пытаются напомнить миру об Украине». В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе

Life.ru13:10

В Госдуме оценили петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

News.ru10:47

В Крыму ответили на идею создать базу НАТО в Азовском море

Красная весна10:54

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Газета.Ru14:42

В Крыму оценили идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

РЕН ТВ09:01

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

РИА Новости09:59
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Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Происшествия

Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Piter.tv 13:06
Общество

Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад

Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
REGNUM 07:42
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 02:46
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Происшествия

При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Коммерсантъ 12:04
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Футбол

Президент УПЛ: «В украинском футболе происходят невообразимые вещи»

Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время работы на Украине.
Sport24.ru 12:22
Финансы

Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину

Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
РБК 03:11
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:43
Общество

Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью

Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.
ФАН 14:03
Общество

В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке

Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Газета Республика Башкортостан 06:31
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Состояние трех жителей Черновицкой области с коронавирусом ухудшилось

Украинские медики борются за жизнь троих жителей Черновицкой области, у которых выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба администрации области 28 марта на официальном сайте.
Красная весна 14:42
Общество

Число заболевших в области намного больше официальной цифры, считает губернатор

Виталий Невар / Новый Калининград Власти региона считают, что число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает официальный показатель.
Новый Калининград.Ru 14:37
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Вести.Ru 13:02
Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока 06:59
Общество

В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Калмыкии действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, в больнице только один больной с подозрением на инфекцию, с 28 марта по 5 апреля в регионе не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия, для людей старшей 60 лет до 14 апреля введен режим самоизоляции.
РИА Новости 14:00
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Здоровье

Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Вечерняя Москва 03:01
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
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