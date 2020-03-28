На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.

с чего всё началось

В Госдуме считают, что не стоит воспринимать всерьез звучащее со стороны Украины предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО. Такое мнение выразил депутат российской Госдумы Андрей Козенко. Он уточнил, что такое предложение является последствием проявления эпидемии национализма.

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

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