Политика
Газета.RuВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
В Госдуме считают, что не стоит воспринимать всерьез звучащее со стороны Украины предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО. Такое мнение выразил депутат российской Госдумы Андрей Козенко. Он уточнил, что такое предложение является последствием проявления эпидемии национализма.
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с чего всё началось
На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.ФАН11:20
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Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
Происшествия
Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге
Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Общество
Представитель ВОЗ рассказала, когда в России эпидемия пойдёт на спад
Москва, 28 марта 2020, 14:42 — REGNUM С оценкой Минзрава РФ, предположившего, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в мае, согласилась представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Происшествия
При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Происшествия
В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке
Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Футбол
Президент УПЛ: «В украинском футболе происходят невообразимые вещи»
Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время работы на Украине.
Финансы
Резервы ЦБ за неделю упали почти на рекордную величину
Международные резервы Банка России за неделю, завершившуюся 20 марта, упали на $29,8 млрд — до $551,2 млрд, сообщил ЦБ 26 марта.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью
Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.
Общество
В Башкирии заражённый коронавирусом мужчина продавал мясо на рынке
Жителей города Сибая и Баймакского района, покупавших 22 марта продукцию в мясном павильоне № 37 сибайского рынка «Воскресный» на улице Матросова, 4, просят срочно обратиться на горячую линию минздрава или на горячую линию Сибая.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Состояние трех жителей Черновицкой области с коронавирусом ухудшилось
Украинские медики борются за жизнь троих жителей Черновицкой области, у которых выявлен коронавирус, сообщила пресс-служба администрации области 28 марта на официальном сайте.
Общество
Число заболевших в области намного больше официальной цифры, считает губернатор
Виталий Невар / Новый Калининград Власти региона считают, что число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает официальный показатель.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Спецпоезд отправился из Москвы в Киев
Космос
К Земле движется астероид размером с половину Эвереста
Общество
В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса
В Калмыкии действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, в больнице только один больной с подозрением на инфекцию, с 28 марта по 5 апреля в регионе не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия, для людей старшей 60 лет до 14 апреля введен режим самоизоляции.
Общество
В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина
Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Здоровье
Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.