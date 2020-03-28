Политика
РИА НовостиВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
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с чего всё началось
На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.ФАН11:20
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Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Политика
Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке
Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
Общество
Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса
Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева обманула Александра Зацепина с песнями и стала на день хозяйкой его квартиры
Александр Зацепин и Алла Пугачева познакомились в начале 70-х. Артисты сразу же нашли общий язык друг с другом и стали сотрудничать.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Здоровье
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Политика
Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи
Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Спорт
Минспорт приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз
Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения.
Общество
Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей
Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Происшествия
Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Общество
В Башкирии носитель коронавируса торговал на рынке мясом
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством
Происшествия
В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина
В Оренбурге умер 57-летний мужчина, заразившийся коронавирусом COVID-19, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Энергетика
В США и Европе отказываются от саудовской нефти
В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Общество
Выставку «Иннопром-2020» отменили из-за коронавируса
На фоне пандемии коронавируса отменена выставка «Иннопром-2020», которая проходит в Екатеринбурге.
Происшествия
Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока
Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.