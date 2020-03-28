Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
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В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН11:20

Подробнее о событии

В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

ФАН11:20

В Крыму ответили на идею создать базу НАТО в Азовском море

Красная весна10:54

В Госдуме оценили петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

News.ru10:47

Как в Госдуме отреагировали на идею построить базу НАТО в Мариуполе

РИА Новости Крым12:01

В Крыму прокомментировали идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

Piter.tv09:38

В Крыму оценили идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

РЕН ТВ09:01

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

РИА Новости09:59
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Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Политика

Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке

Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
Взгляд.ру 13:03
Общество

Еще 10 пациентов вылечили в Москве от коронавируса

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще 10 пациентов вылечили в столице от коронавируса и выписали из больницы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева обманула Александра Зацепина с песнями и стала на день хозяйкой его квартиры

Александр Зацепин и Алла Пугачева познакомились в начале 70-х. Артисты сразу же нашли общий язык друг с другом и стали сотрудничать.
StarHit.ru 12:30
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Здоровье

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 10:26
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Спорт

Минспорт приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения.
РИА Новости 11:31
Общество

Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Компания 26 марта в 12:39
Происшествия

Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
Общество

В Башкирии носитель коронавируса торговал на рынке мясом

Реальное время 09:57
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:18
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством

Коммерсантъ 11:50
Происшествия

В Оренбурге умер заразившийся коронавирусом мужчина

В Оренбурге умер 57-летний мужчина, заразившийся коронавирусом COVID-19, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.
Коммерсантъ 02:43
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Шоу-бизнес

Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Lenta.ru 13:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС вчера в 09:56
Фигурное катание

Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику Тутберидзе

Дни24 04:43
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия вчера в 09:56
Энергетика

В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
Expert.ru вчера в 04:51
Общество

Выставку «Иннопром-2020» отменили из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавируса отменена выставка «Иннопром-2020», которая проходит в Екатеринбурге.
URA.Ru 13:10
Происшествия

Петербуржец с коронавирусом умер из-за септического шока

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда.
REGNUM 12:53
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