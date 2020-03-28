Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море). Он считает, что на подобного рода заявления не следует обращать внимания, так как они являются следствием проявления "эпидемии националима" в стране.
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с чего всё началось

В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН11:20

Подробнее о событии

Предложение построить азовскую базу НАТО сочли неадекватным

РЕН ТВ19:47

В Госдуме оценили петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

News.ru10:47

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Газета.Ru14:42

«Пытаются напомнить миру об Украине». В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе

Life.ru13:10

В России оценили идею создать на Украине военную базу НАТО

Lenta.ru17:32

В Крыму прокомментировали идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

Piter.tv09:38

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

РИА Новости09:59
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Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
Известия 18:08
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости 19:09
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК вчера в 08:04
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 19:12
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
РЕН ТВ 12:24
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия вчера в 13:32
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Происшествия

В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.
RT на русском 15:02
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий 08:56
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Наука

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях.
Lenta.ru 20:59
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости 03:26
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 26 марта в 06:42
Общество

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Российская газета 20:17
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Красная весна 16:57
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

РБК вчера в 05:13
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Экономика

Торговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Руководители розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организации "Опора России" сообщают, что российская Федерация может упасть на самое дно, по уровню потребительского рынка к показателям рубежа XIX-XX веков.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Авто

Секреты автомобилей, о которых не знает большинство владельцев

Эксперты рассказали об интересных и нужных функциях некоторых автомобилей, о которых владельцы часто не знают, пренебрегая чтением инструкций.
32CARS.ru 04:52
Космос

Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»

Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
РИА Новости 20:38
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
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