Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море). Он считает, что на подобного рода заявления не следует обращать внимания, так как они являются следствием проявления "эпидемии националима" в стране.
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с чего всё началось

В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.
ФАНвчера в 11:20

Подробнее о событии

Предложение построить азовскую базу НАТО сочли неадекватным

РЕН ТВвчера в 19:47

В России оценили идею создать на Украине военную базу НАТО

Lenta.ruвчера в 17:32

В Госдуме оценили петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

News.ruвчера в 10:47

«Пытаются напомнить миру об Украине». В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе

Life.ruвчера в 13:10

Как в Госдуме отреагировали на идею построить базу НАТО в Мариуполе

РИА Новости Крымвчера в 12:01

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Газета.Ruвчера в 14:42

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

РИА Новостивчера в 09:59
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Политика

Песков подтвердил заражение коронавирусом в администрации президента

Дмитрий Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента.
Деловое.ТВ 27 марта в 12:58
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Интерфакс 03:32
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости 27 марта в 10:38
Общество

В России за сутки умерло четыре человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в России скончались четыре человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 04:10
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Технологии

Двигатель лимузина Путина превратят в авиационный через 4-5 лет

Автомобильный двигатель премиального седана Aurus в рамках проекта «Адаптация» дорабатывается для использования в авиации на винтовых самолётах и ожидается, что серийный авиамотор появится в течение нескольких лет после завершения испытаний.
Популярная механика вчера в 04:49
Общество

Въезд в Апатиты и Кировск временно ограничили из-за коронавируса

Мурманск, 29 марта 2020, 09:31 — REGNUM Власти Мурманской области в качестве мер против распространения нового коронавируса временно ограничили въезд в Апатиты и Кировск.
REGNUM 02:31
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Политика

Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от вспышки коронавируса.
ТК Звезда 04:33
Общество

Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России

По мнению вирусолога, введенные российскими властями ограничительные меры помогут сдержать распространение коронавируса.
РБК вчера в 22:29
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Ливерпуля»

Московский ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника "Ливерпуля" Джердана Шакири, сообщает Football Insider.
Газета.Ru 03:05
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва вчера в 08:23
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева возмутилась из-за толп несоблюдающих самоизоляцию людей в Москве.
Газета.Ru вчера в 16:49
Наука

Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона

Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Anonsens вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Кудрявцева оскорбила россиян на карантине

Телеканал 360° 27 марта в 04:04
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекцией, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости вчера в 09:21
Общество

Компания устроила танцы с шашлыками в первый день карантина в Москве

Компания молодых людей в ночь на 29 марта устроила вечеринку с танцами и шашлыками на Воробьевых горах в Москве, игнорируя призывы оставаться дома на объявленной нерабочей неделе.
Известия вчера в 22:05
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Наука

Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Gazeta.SPb вчера в 17:28
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия

В Пензенской области произошёл пожар на заводе древесных плит

В Пензенской области произошло возгорание на заводе древесных плит на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает региональное управление МЧС России.
RT на русском 02:48
Общество

Глава Минздрава РФ заявил об эффективности марлевых масок

Санкт-Петербург, 28 марта 2020, 14:23 — REGNUM Минпромторг России по просьбе Минздрава ввел в обращение дополнительный объем медицинских масок, их общее количество достигнет 30 млн штук.
REGNUM вчера в 07:23
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Футбол

Аршавин ответил на слухи о купленной «Зенитом» победе над «Баварией»

Бывшие футболисты петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков прокомментировали слухи о том, что встреча в полуфинале Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и мюнхенской «Баварией» носила договорной характер.
РБК 03:40
Происшествия

В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского

"Во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД республики.
Российская газета 04:37
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Армия и оружие

Бригады химической и биозащиты перебросили с Поволжья на Средний Урал

Подразделения бригады радиационной, химической и биологической защиты переброшены из Саратовской области на полигон под Екатеринбургом.
Российская газета 26 марта в 04:35
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