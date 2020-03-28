Политика

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море). Он считает, что на подобного рода заявления не следует обращать внимания, так как они являются следствием проявления "эпидемии националима" в стране.
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с чего всё началось

В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова

На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН11:20

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В России оценили идею создать на Украине военную базу НАТО

Lenta.ru17:32

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

РИА Новости09:59

«Пытаются напомнить миру об Украине». В Крыму оценили призывы создать базу НАТО в Мариуполе

Life.ru13:10

В Госдуме оценили петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

News.ru10:47

В Крыму прокомментировали идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

Piter.tv09:38

В Крыму оценили идею Украины создать базу НАТО в Азовском море

РЕН ТВ09:01

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Газета.Ru14:42
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК 17:31
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал, как весело его семья проводит время на карантине

Дочери известного артиста и внучка Деми стараются весело проводить время вместе. Теща Игоря Крутого тоже не отстает от любимых девочек.
Летидор вчера в 08:20
Общество

Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса

В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Российская газета 16:40
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

REGNUM 00:10
Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru 10:04
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском 26 марта в 09:30
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Политика

Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса

Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
РИА Новости 15:42
Кино

У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина

Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
ToDay News Ufa 05:11
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия 18:08
Шоу-бизнес

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 16:47
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС 13:53
Гаджеты

Дешевая версия флагмана Xiaomi Mi 10 Lite с 5G представлена в Европе

Faktom 14:45
Гаджеты

GTX 1650 получат более быструю память

Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Megaobzor.com вчера в 12:26
Музыка

Гудков и Варнава станцевали под песню Uno от Little Big

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 26 марта в 04:25
Наука

Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона

Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Anonsens 11:58
Общество

СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии

На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Известия 16:56
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
РБК вчера в 00:00
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия 17:44
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 18:34
Армия и оружие

Российские военные проводят антикоронавирусные учения

МИР 24 26 марта в 04:37
Политика

Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил граждан Соединенного Королевства, что ситуация с распространением коронавируса в будущем только ухудшится и попросил их сидеть дома.
Московский Комсомолец 19:25
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Общество

Перенесены сроки проведения ЕГЭ

В школах Калужской области сдача ЕГЭ начнётся с 8 июня, а ОГЭ - с 9 июня.
Калужский перекресток вчера в 07:38
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Шоу-бизнес

Кудрявцева оскорбила россиян на карантине

Телеканал 360° вчера в 04:04
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