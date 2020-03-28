Политика
Газета.RuВ Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море). Он считает, что на подобного рода заявления не следует обращать внимания, так как они являются следствием проявления "эпидемии националима" в стране.
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с чего всё началось
На Украине начался сбор подписей в поддержку петиции за создание военно-морской базы для постоянной дислокации флота Североатлантического альянса в Мариуполе. Сообщение об этом опубликовано на сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского.ФАН11:20
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Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал, как весело его семья проводит время на карантине
Дочери известного артиста и внучка Деми стараются весело проводить время вместе. Теща Игоря Крутого тоже не отстает от любимых девочек.
Общество
Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса
В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК
Финансы
В ЦБ заявили о снижении международных резервов России
«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Общество
На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Кино
У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина
Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
Шоу-бизнес
Гузеева матом обругала россиян за прогулки
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии коронавируса.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Гаджеты
GTX 1650 получат более быструю память
Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.
Музыка
Гудков и Варнава станцевали под песню Uno от Little Big
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Наука
Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона
Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Общество
СМИ сообщают об отчаянной экономической ситуации в Италии
На фоне бушующей эпидемии коронавируса в Италии усугубляются экономические проблемы.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Армия и оружие
Российские военные проводят антикоронавирусные учения
Политика
Джонсон предупредил британцев, что ситуация с коронавирусом ухудшится
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил граждан Соединенного Королевства, что ситуация с распространением коронавируса в будущем только ухудшится и попросил их сидеть дома.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Общество
Перенесены сроки проведения ЕГЭ
В школах Калужской области сдача ЕГЭ начнётся с 8 июня, а ОГЭ - с 9 июня.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Шоу-бизнес