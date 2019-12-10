Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали санкции США по «Северному потоку – 2»

Известия16:41

Атака на «Северный поток — 2». Пока в Париже говорят о мире, США всё рушат

REGNUM10:30

В Германии назвали санкции против «Северного потока — 2» атакой на ЕС

РИА Новости10:42

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

RT на русском12:28

В Германии пригрозили США проблемами с СПГ в случае санкций против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру10:27

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Российская газета10:18

В Германии назвали санкции США против «Северного потока - 2» угрозой суверенитету ЕС

ТАСС10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Общество

Глава Холмского района подал в отставку

По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.
АСТВ 07:22
Происшествия

В Уфе сел самолет Як-42, у которого отказал двигатель

ТАСС 14:35
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
Общество

Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Экс-мэр Москвы скончался на 84-ом году жизни.
Саратов 24 04:16
Футбол

Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
ТК Звезда 02:48
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
RT на русском 16:52
Политика

Лавров и Помпео обсудили невмешательство в дела России и США

Лавров в свою очередь заявил, что предложил своему американскому коллеге зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
РБК 14:15
Политика

Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Газета.Ru 15:05
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 08 декабря в 10:58
Футбол

Моуринью запретил игрокам «Тоттенхэма» пересматривать отрывки разгрома от «Баварии» со счетом 2:7

Игрокам «Тоттенхэма» запрещено пересматривать матч 2-го тура ЛЧ с «Баварией», в котором они разгромно проиграли со счетом 2:7. В той встрече «шпорами» руководил Маурисио Почеттино.
Sports.ru 16:33
Происшествия

Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии

Известия вчера в 12:07
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Футбол

«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ

RT на русском 16:59
Происшествия

В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова

По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
РБК 16:25
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Игры

Видео: Capcom представила ремейк Resident Evil 3

REGNUM 11:48
Шоу-бизнес

Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Московский Комсомолец 04:49
Армия и оружие

В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО

В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Известия вчера в 05:45
Политика

В Госдуме заговорили об объединении КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением о таком объединении выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Новый День 05:35
Политика

Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
Политика

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Политика

Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Взгляд.ру вчера в 05:06
Политика

Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
РБК 16:04
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Армия и оружие

В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США

Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:16
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное