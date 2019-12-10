Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
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Атака на «Северный поток — 2». Пока в Париже говорят о мире, США всё рушат

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