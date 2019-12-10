Политика
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
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В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»
Российская газетавчера в 10:18
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«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
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Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
Происшествия
В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП
В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
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ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
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Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Лавров прокомментировал встречу с Трампом
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Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна
По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
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Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар
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В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре
Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Происшествия
Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом
По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
Армия и оружие
России в XXI веке предрекли «генеральное сражение» с США
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Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова
Футбол
«Челси» оказался сильнее «Лилля» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Лондонский "Челси" оказался сильнее французского "Лилля" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.
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Стало известно, зачем на белом медведе написали «Т-34»
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Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
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Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Происшествия
Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы
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Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
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Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Происшествия
Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
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«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ
"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.