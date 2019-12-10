Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
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В Германии пригрозили США проблемами с СПГ в случае санкций против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 10:27

В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 12:28

В Германии назвали санкции против «Северного потока — 2» атакой на ЕС

РИА Новостивчера в 10:42

Атака на «Северный поток — 2». Пока в Париже говорят о мире, США всё рушат

REGNUMвчера в 10:30

В Германии сочли атакой на ЕС санкции США против «Северного потока – 2»

Известиявчера в 22:06

В Германии санкции против «Северного потока-2» назвали «прямой атакой»

Российская газетавчера в 10:18

В Германии назвали санкции США против «Северного потока - 2» угрозой суверенитету ЕС

ТАССвчера в 10:11
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Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru вчера в 12:30
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском вчера в 10:25
Происшествия

В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
RT на русском 00:32
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Армия и оружие

ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море

Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
RT на русском 09 декабря в 02:19
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 09 декабря в 19:55
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Известия вчера в 18:28
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Общество

Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Вести.Ru вчера в 22:01
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре

Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело вчера в 03:01
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru вчера в 18:41
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 09 декабря в 07:57
Происшествия

Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом

По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.
РИА Новости 00:37
Армия и оружие

России в XXI веке предрекли «генеральное сражение» с США

РЕН ТВ вчера в 16:36
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Футбол

«Челси» оказался сильнее «Лилля» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" оказался сильнее французского "Лилля" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.
Газета.Ru вчера в 20:47
Общество

Стало известно, зачем на белом медведе написали «Т-34»

Российская газета вчера в 08:45
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ вчера в 02:40
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс вчера в 14:32
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 19:21
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Известия вчера в 15:40
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Политика

«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ

"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
Царьград 00:01
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