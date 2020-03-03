Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Известиями» в понедельник, 2 марта.

с чего всё началось

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Политика Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию 23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Общество Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, лежащими в основе обвинения в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, были скопированы из другого источника.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Общество Стало известно о вымогательствах бандитов у военных из части Шамсутдинова Подручные вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах, как Тахи, по версии следствия обирали военнослужащих-контрактников воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край), где в октябре 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Общество Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.

Общество Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.

Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Общество Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.