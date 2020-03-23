с чего всё началось

Возможные риски касательно роста цен на бензин должна оценивать ФАС, а сегодняшняя ситуация на рынке нефтепродуктов никак не связана с перспективами, озвученными Независимым топливным союзом, заявил радиостанции "Говорит Москва" член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

В Госдуме прокомментировали предупреждение о риске роста цен на бензин

Экономика Подорожавшие услуги обеспечили рост доходов частных клиник У "Медси" в третьем квартале 2019 года средний чек составил 2,3 тыс. руб. У клиник "Мать и дитя" только у амбулаторных услуг этот показатель был в 2018 – 2019 годах на одном уровне — 2,9 тыс. руб. Ежегодный прирост платных пациентов участники исследования оценили в 10 – 25%, он может различаться в зависимости от конкретных медицинских направлений.

Общество СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20 Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Общество Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно Как сообщает РБК со ссылкой на свой источник, соответствующее распоряжение выпущено в лечебно-диагностическом корпусе центра Минобороны на Комсомольском проспекте.

Общество Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Здоровье Доктор Мясников: в Италии и Китае упустили время с карантином «В Италии упустили время (как и в Китае, когда до установления карантина из Уханя уже выехало 5 млн человек) и забили тревогу, когда нарыв уже вскрылся», — полагает врач.

Политика Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.

Общество Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в мире «набирает обороты».

Политика Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.

Политика Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Экономика Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета Расходы федерального бюджета в этом году запланированы в объеме 20,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Финансы Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

Шоу-бизнес Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.