Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме прокомментировали предупреждение о риске роста цен на бензин

Возможные риски касательно роста цен на бензин должна оценивать ФАС, а сегодняшняя ситуация на рынке нефтепродуктов никак не связана с перспективами, озвученными Независимым топливным союзом, заявил радиостанции "Говорит Москва" член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
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с чего всё началось
Независимый топливный союз обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации
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Аргументы и Фактывчера в 15:36

Подробнее о событии

В Госдуме оценили данные о возможном росте цен на бензин

Газета.Ruвчера в 19:28

В Госдуме прокомментировали предупреждение о риске роста цен на бензин

РИА Новостивчера в 13:58

Владельцы АЗС предупредили о риске спекулятивного роста цен из-за вируса

РБКвчера в 07:00

В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин

Говорит Москвавчера в 10:37

Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за снижения спроса на топливо

ТАССвчера в 08:57

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 08:13

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

RT на русскомвчера в 10:29
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Экономика

Подорожавшие услуги обеспечили рост доходов частных клиник

У "Медси" в третьем квартале 2019 года средний чек составил 2,3 тыс. руб. У клиник "Мать и дитя" только у амбулаторных услуг этот показатель был в 2018 – 2019 годах на одном уровне — 2,9 тыс. руб. Ежегодный прирост платных пациентов участники исследования оценили в 10 – 25%, он может различаться в зависимости от конкретных медицинских направлений.
РБК 01:00
Общество

СМИ сообщили дату проведения экстренной телеконференции лидеров G20

Токио, 24 марта 2020, 07:13 — REGNUM Экстренная телеконференция лидеров стран «двадцатки» (G20) в связи с распространением коронавиурса в мире состоится 26 марта, передаёт агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.
REGNUM 00:13
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Газета.Ru вчера в 19:42
Общество

В Башкирии сообщили о первых трех зараженных коронавирусом в регионе

Власти Башкирии сообщили о первых трёх зараженных коронавирусом в регионе: двое приехали из-за рубежа, третий регулярно ездил в Москву.
РИА Новости 00:54
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru вчера в 09:49
Общество

Сотрудников поликлиники Минобороны обязали шить маски самостоятельно

Как сообщает РБК со ссылкой на свой источник, соответствующее распоряжение выпущено в лечебно-диагностическом корпусе центра Минобороны на Комсомольском проспекте.
Говорит Москва 00:54
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Здоровье

Доктор Мясников: в Италии и Китае упустили время с карантином

«В Италии упустили время (как и в Китае, когда до установления карантина из Уханя уже выехало 5 млн человек) и забили тревогу, когда нарыв уже вскрылся», — полагает врач.
Красная весна вчера в 08:39
Политика

Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал руководителя американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:14
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости вчера в 13:08
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Футбол

Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Piter.tv вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Общество

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса набирает обороты

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в мире «набирает обороты».
Комсомольская правда вчера в 15:29
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Известия вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко рассказала, как вылечилась от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко сообщила, что выздоровела после коронавирусной инфекции и чувствует себя хорошо.
Мойка78 вчера в 17:24
Единоборства

Найдено место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

Известия вчера в 22:54
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Экономика

Минфин подтвердил отсутствие планов на секвестр бюджета

Расходы федерального бюджета в этом году запланированы в объеме 20,6 трлн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.
РБК вчера в 12:22
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости вчера в 02:53
Финансы

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:32
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Экс-директор Лободы рассказал о ее комплексах

Экс-директор певицы Светланы Лободы раскрыл ее некоторые тайны. Об этом он говорил в программе "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Pravda.Ru вчера в 09:13
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru 22 марта в 08:48
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Политика

В Нью-Йорке начнут клинические испытания лекарства от коронавируса

Клинические испытания лекарств от коронавируса в США начнутся в Нью-Йорке во вторник, заявил журналистам президент страны Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:30
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