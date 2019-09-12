Экономика
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали решение Минтруда по МРОТ на 2020 год
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала решение Минтруда, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составит 12 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить103
с чего всё началось
За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАНвчера в 22:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Политика
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года.
Lenta.ru 11:12
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Здоровье
ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи
Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
Новый Севастополь 10:31
Происшествия
В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу
Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:02
Хоккей
«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»
Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Общество
Опытному хирургу в Екатеринбурге предложили стать уборщиком
Гинекологу 7-й городской больницы Екатеринбурга Эдуарду Мамину сократили его ставку замглавврача и предложили перейти на должность лифтера или уборщика.
Цензуры.Нет 03:02
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Кино
В российский прокат вышла экранизация бестселлера «Щегол»: рецензия
Газета Metro 10:40
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Шоу-бизнес
Богомолов подготовился к свадьбе с Собчак и похудел на 18 кг
Жених известной российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак накануне свадьбы похудел на 18 килограммов.
iReactor 09:37
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
РБК 11:31
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Теннис
Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
GoTennis.ru 08:15
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Общество
Похолодание придет в Московский регион в выходные
Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.
ТАСС вчера в 02:12
Экономика
Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
РИА Новости 09:30
Энергетика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском 11:38
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Авто
Во Франкфурте стартовал крупнейший в Европе автосалон
Автомобильные корпорации представляют сейчас свои новинки во Франкфурте, где раз в два года, по очереди с Парижем, проходит крупнейший в Европе автосалон.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:45
Политика
Дональд Трамп потребовал опустить ключевую ставку в США до нуля
Дональд Трамп в своем твиттере предложил Федеральной резервной системе (ФРС) опустить ключевую ставку до нуля либо установить ее на отрицательном уровне.
РБК вчера в 10:27
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
Газета.Ru 10:15