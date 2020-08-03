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Известия
Известия

В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября

Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
РИА Новости08:59
Подробнее о событии
Известия

В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября

Известия09:44
BFM.ru

Минпросвещения опровергло возврат школ к удаленке

BFM.ru09:07
News.ru

В Госдуме прокомментировали сообщения об удалённом обучении в сентябре

News.ru09:17
РЕН ТВ

В Минпросвещения опровергли информацию об «удаленке» в сентябре

РЕН ТВ09:14
Газета.Ru

В Минпросвещения опровергли информацию о переходе на удаленное обучение

Газета.Ru09:22
Московский Комсомолец

Минпросвещения опровергло слухи о продолжении дистанционного обучения в школе

Московский Комсомолец09:03
РИА Новости

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

РИА Новости08:59
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Онколог опроверг рост заболеваний из-за массовых КТ

Роста радиационно-индуцированных заболеваний от облучения из-за массовых компьютерных томографий (КТ), которые используют для диагностики последствий влияния на организм коронавирусной инфекции, не стоит ожидать.
Известия07:48
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Ритейлеры сообщили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Торговые сети столкнулись с задержками при поставках импортного алкоголя в связи с трудностями с получением акцизных марок, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.
Ведомости08:11

Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления.
Вести.Ru03:42
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DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4

Sony опубликовала небольшой гайд с информацией о том, какие аксессуары и периферия будут работать на PlayStation 5. Для начала, нет, DualShock 4 нельзя использовать с играми для PlayStation 5, однако геймпад PS4 подойдёт для обратной совместимости.
Игромания.ру08:13
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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Илон Маск раскрыл детали о разработке мозговых чипов

Предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что мозговые чипы, над созданием которых работает его стартап Neuralink, позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами привычных частот.
ТК Звезда03:44
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