В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября
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Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.В источнике
С чего всё началось
Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком
Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
РИА Новости08:59
Подробнее о событии
Минпросвещения опровергло слухи о продолжении дистанционного обучения в школе
Московский Комсомолец09:03