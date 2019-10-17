Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Читать в источнике
Комментировать235

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали желание Киева «вернуть» Кубань

Lenta.ru20:52

В Раде решили заняться возвращением «украинских этнических территорий» Кубани

ТАСС10:18

В России отреагировали на создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани

RT на русском16:13

В Госдуме прокомментировали планы Украины «вернуть» Кубань

Известия14:12

В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани

РБК13:04

В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани

РИА Новости13:32

В Госдуме ответили на инициативу украинской Рады о «возвращении Кубани»

Российская газета15:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 21:20, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия 19:35
Общество

NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском 20:12
Общество

Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты

Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет 04:58
Происшествия

Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

РИА Новости 18:21
Гаджеты

Xiaomi планирует стать дорогим брендом

Новая политика компании Xiaomi связана с тем, что ее считают дешёвым брендом.
Astera 08:03
Технологии

Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
3DNews 15 октября в 15:21
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости вчера в 15:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru 09:11
Политика

В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
РИА Новости 18:13
Политика

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском вчера в 10:42
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Политика

США готовят новые санкции против России из-за Сирии

Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия

Медведь напал на двух человек на Курилах

Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
РЕН ТВ 20:41
Наука

Козодои при миграционных перелетах учитывают фазы Луны

Кормятся козодои по ночам, выхватывая насекомых из воздуха. Они даже свои привычки питания меняют в зависимости от фазы Луны.
ГЛАС.RU вчера в 08:11
Энергетика

Киев завершил закачку газа в хранилища к зиме

Украина завершила процесс закачки природного газа в свои подземные хранилища, который будет использоваться в предстоящем отопительном сезоне.
ТАСС 06:55
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Шоу-бизнес

Супруг Лолиты Милявской подал на развод

Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
ГлобалМСК.ру 10:30
Здоровье

В Минздраве назвали число российских алкоголиков

Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru 04:09
Происшествия

В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Экономика

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Происшествия

Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку

Misanec.ru 14 октября в 19:59
Армия и оружие

Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту

Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
ФАН вчера в 22:33
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Политика

Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
RT на русском 21:03
Здоровье

Свыше 680 млн рублей получило Забайкалье на развитие санавиации

Чита.Ру 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное