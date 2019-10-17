Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Общество Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.

Общество Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Гаджеты Xiaomi планирует стать дорогим брендом Новая политика компании Xiaomi связана с тем, что ее считают дешёвым брендом.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Политика В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.

Политика Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Наука Козодои при миграционных перелетах учитывают фазы Луны Кормятся козодои по ночам, выхватывая насекомых из воздуха. Они даже свои привычки питания меняют в зависимости от фазы Луны.

Политика Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.

Шоу-бизнес Супруг Лолиты Милявской подал на развод Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.

Здоровье В Минздраве назвали число российских алкоголиков Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.

Происшествия Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.

Музыка Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.

Экономика Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.