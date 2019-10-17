Политика
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
Общество
Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Гаджеты
Xiaomi планирует стать дорогим брендом
Новая политика компании Xiaomi связана с тем, что ее считают дешёвым брендом.
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Политика
В Белом доме рассказали о причинах заморозки военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни признал, что заморозка военной помощи Украине была отчасти связана с тем, будет ли страна вести расследование против демократов.
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Происшествия
Медведь напал на двух человек на Курилах
Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
Наука
Козодои при миграционных перелетах учитывают фазы Луны
Кормятся козодои по ночам, выхватывая насекомых из воздуха. Они даже свои привычки питания меняют в зависимости от фазы Луны.
Энергетика
Киев завершил закачку газа в хранилища к зиме
Украина завершила процесс закачки природного газа в свои подземные хранилища, который будет использоваться в предстоящем отопительном сезоне.
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Милявской подал на развод
Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.
Здоровье
В Минздраве назвали число российских алкоголиков
Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Армия и оружие
Украина планирует создать угрозу Черноморскому флоту
Украина разрабатывает противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния», с помощью которой планирует контролировать акваторию Черного моря.
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.