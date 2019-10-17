Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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В Госдуме ответили на инициативу украинской Рады о «возвращении Кубани»

Российская газета15:21

В Раде решили заняться возвращением «украинских этнических территорий» Кубани

ТАСС10:18

В России отреагировали на создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани

RT на русском16:13

В Госдуме прокомментировали планы Украины «вернуть» Кубань

Известия14:12

В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани

РБК13:04

В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани

РИА Новости13:32

Парламент Украины замахнулся на Кубань

Комсомольская правда14:36
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Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн

Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
Коммерсантъ 15:34
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Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 15 октября в 09:14
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Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
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Need for Speed Heat выходит 8 ноября на PS4, Xbox One и РС.
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Космические корабли ставят паруса

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Гузеева показала фото, на котором ее сложно узнать Ведущая опубликовала черно-белый архивный снимок с необычной прической.
Экспресс газета 05:41
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Авто

В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia

На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс вчера в 14:28
Происшествия

Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой

Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Интерфакс 04:03
Экономика

Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы

Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 15 октября в 06:21
Футбол

В сеть попало фото официального мяча Евро-2020

В сети появилось фото нового дизайна официального мяча Евро-2020 от Adidas. Новинка получила название Uniforia, сообщает Footy Headlines.
Чемпионат 19:10
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Политика

Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах

Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 15:08
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Авто

В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

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Общество

В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь

В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Общество

Мошенники изобрели новый вид поддельных купюр для банкоматов

"Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата", — цитирует ТАСС представителя Генеральной прокуратуры РФ Елены Малык.
РЕН ТВ вчера в 06:16
Экономика

Акционеры «Лукойла» 3 декабря обсудят промежуточные дивиденды

Совет директоров "Лукойла" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивидендные выплаты по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей на акцию и принять решение об уменьшении уставного капитала компании путем приобретения части размещенных акций.
ТАСС вчера в 07:37
Футбол

Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
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Политика

Зеленский назвал условие имплементации «формулы Штайнмайера»

« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
News.ru вчера в 06:54
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Здоровье

В Москве обсудили развитие национального проекта «Здравоохранение»

В рамках заседания прошло обсуждение реализации в регионах округа национального проекта «Здравоохранение».
Национальная служба новостей вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Политика

Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины

Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
РЕН ТВ 19:06
Армия и оружие

В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии

Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.
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Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика

Трамп сказал «спасибо» Эрдогану: США и Турция договорились

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru 14:31
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