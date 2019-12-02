Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

Москва 2407:45

Японские СМИ назвали Россию «газовым королем» в преддверии запуска «Силы Сибири»

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В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

RT на русском05:40

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Газовый прогресс не даёт покоя: Запад переквалифицировал Россию в «воров в законе»

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Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

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ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

SakhaNews 06:44
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Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
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Путин продлил заморозку военных пенсий

Согласно новому закону о заморозке повышения пенсий для военных, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, останется на прежнем уровне — 73,68%.
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На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
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В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Lenta.ru 06:41
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В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
РИА Новости 03:48
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Происшествия

Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак

В настоящее время телеведущая активно занимается обустройством еще одного загородного дома, который находится в пешей доступности от таунхауса, где она сейчас живет с матерью и сыном Платоном.
Московский Комсомолец 05:12
Армия и оружие

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
РИА Новости 07:01
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ

Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ).
Известия 06:47
Общество

Рэпер Птаха раскрыл депутатам Госдумы систему наркоторговли в России

Lenta.ru 05:23
Политика

В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в регионах

Существующая в российских регионах разница в зарплатах традиционна и является для нашей страны рабочей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:09
Общество

75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста

Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
REGNUM 06:09
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Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
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Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
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Генрих Мхитарян удивил итальянцев знанием их языка

Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян заявил, что по своему менталитету итальянцы похожи на армян.
Rusarminfo.ru 05:35
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Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Грабитель-рецидивист до полусмерти избил лесосибирского врача-педиатра

В Красноярском крае грабитель напал на врача-педиатра, шедшего с вызова, обобрал его и жестоко избил, в результате чего потерпевший оказался в реанимационном отделении.
Вести.Ru 05:52
Армия и оружие

На Украине подсчитали убитых в Донбассе противников

«В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 01:30
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На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 05:59
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Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов

ТК Звезда вчера в 13:07
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Российский Skoda Karoq получит восьмиступенчатый «автомат»

Журнал Авто.ру 05:01
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
REGNUM 03:41
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
RuNews24.ru 30 ноября в 19:42
Политика

Трамп возобновил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети о том, что возобновляет действие пошлин на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии в связи с тем, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 07:03
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
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