Политика
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали заявление Пелоси об импичменте Трампа
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:02, Вашингтон
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС 23 сентября в 19:10
Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 17 сентября в 20:02
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Футбол
Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу
Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан вчера в 06:40
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США.
News.ru 06:46
Происшествия
В Норвегии хотят затопить горящий российский траулер
Российская газета 16:42
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia 05:03
Политика
Зеленский показал фото с Трампом
Rambler News Service 09:33
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Происшествия
Судно с российскими моряками село на мель в Швеции
Грузовое судно BalticCarrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции. Об этом сообщил местный телеканал SVT.
Вечерняя Москва 04:52
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 07:05
Космос
Космический корабль «Союз МС-15» стартовал с Байконура к МКС
С Байконура стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-15».
RT на русском 09:43
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Происшествия
Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт
Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Политика
Лавров рассказал о действиях России в случае вступления Грузии в НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае вступления Грузии в НАТО Москва войну не начнет, но отношения с альянсом будут серьезно подорваны.
РИА Новости 15:05
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Энергетика
Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа
К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.
РБК 16:03
Хоккей
«Трактор» проиграл десять подряд матчей на домашней арене
Челябинский «Трактор» на домашнем льду был разгромлен казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:6. «Трактор» остаётся единственной командой в нынешнем чемпионате, не побеждавшей в родных стенах.
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Задержан генерал-майор главка МВД России
Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
RT на русском 08:42
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44
Космос
Пуск «Протона» с Байконура отложили
Ракета-носитель "Протон-М", которая должна была стартовать с космодрома Байконур, пока не будет этого делать.
Московский Комсомолец вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21