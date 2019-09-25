Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме прокомментировали заявление Пелоси об импичменте Трампа

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.
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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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