Политика
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали заявление Пелоси об импичменте Трампа
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что опубликованная стенограмма разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость импичмента главы Белого дома.
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Стенограмма беседы президентов США и Украины заслонила дискуссию на Генассамблее ООН
Коммерсантъвчера в 15:56
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Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" (Toro Rosso) Даниил Квят заявил, что в обычной жизни он ездит за рулём Volkswagen Golf R. У меня Фольксваген Гольф R. Очень классная и удобная машина, мне кажется, — сказал Квят "Спорт-экспрессу", отвечая на вопрос, на какой машине он ездит по городу.
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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
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Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют
На прошлой неделе глава РУСАДА в интервью L'Equipe раскритиковал руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием со стороны региона.
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Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
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В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
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Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).
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Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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