Польша заинтересована в изменении цены на газ, однако альтернативные поставки обойдутся дороже. Политические заявления ничего не решают, экономика – это совсем другое дело.

Польша вряд ли откажется от российского газа, а заявления такого рода обычны для энергетического руководства страны и направлены на получение более выгодных условий.

В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу

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