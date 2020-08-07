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Уралинформбюро
Уралинформбюро

В Госдуме просят освободить покупателей жилья от налога на вклады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать для россиян, желающих приобрести жилье, специальные банковские вклады, не облагаемые налогом. Соответствующее обращение депутат направил на имя министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:01
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ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАНвчера в 06:48
Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ruвчера в 03:21
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правдавчера в 03:47
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°вчера в 03:54
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ruвчера в 23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

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В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

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