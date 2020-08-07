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Уралинформбюро
Уралинформбюро

В Госдуме просят освободить покупателей жилья от налога на вклады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать для россиян, желающих приобрести жилье, специальные банковские вклады, не облагаемые налогом. Соответствующее обращение депутат направил на имя министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:01
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Газета.Ru

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Газета.Ruвчера в 03:21
Телеканал 360°

Специальные вклады на недвижимость предложили создать в Госдуме

Телеканал 360°вчера в 03:54
Комсомольская правда

В России хотят создать спецвклады на недвижимость

Комсомольская правдавчера в 03:47
ФАН

В Госдуме обсуждают новую меру поддержки малоимущих

ФАНвчера в 06:48
URA.Ru

В России придумали, как помочь людям накопить на жилье

URA.Ruвчера в 23:25
Реальное время

В Госдуме предложили ввести специальные вклады для покупки недвижимости

Реальное времявчера в 23:17
RT на русском

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

RT на русскомвчера в 23:01

Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала «Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
ГЛАС.RUвчера в 09:04
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Сенников: возможно, «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство

«Зенит» был и остаётся главным претендентом на титул, а конкуренцию ему составят «Локомотив» и, возможно, «Спартак», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Павлом Левковичем.
Чемпионат04:54

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАССвчера в 12:24
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Названы опасные последствия отказа от ужина

«Отказ от ужина, равно как и диеты с низким содержанием жиров, углеводов и других веществ, не только не эффективны для похудения, но и могут привести к физическому истощению», — предупреждают о последствиях специалисты.
ФАН02:37

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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