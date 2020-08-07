В Госдуме просят освободить покупателей жилья от налога на вклады
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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать для россиян, желающих приобрести жилье, специальные банковские вклады, не облагаемые налогом. Соответствующее обращение депутат направил на имя министра финансов РФ Антона Силуанова, сообщает RT.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости и освободить их от налогообложения. Копия письма на имя министра финансов Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:01
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