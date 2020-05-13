Коронавирус
ДождьПять депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.РИА Новости05:05
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Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
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ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году.
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Госдума одобрила поправки, расширяющие запреты на участие в выборах
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Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
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Ведомости 08:00
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Точную дату сдачи ЕГЭ назовут в ближайшие дни
Окончательное решение по проведению экзаменов в выпускных классах примут после 12 мая - заявил заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.
k1news.ru вчера в 00:25
Гаджеты
Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone
Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
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Слух: завтра в Epic Games Store начнут раздачу Grand Theft Auto V
Следующей бесплатной игрой Epic Games Store может стать Grand Theft Auto V, о чём сообщает портал Gamepressure.
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Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
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Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет Дочери Ксении Бородиной покрасили волосы.
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Внучка Александра родила близнецов Семена и Матвея. Появился наследник и у сына актера Михаила.
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271 новый случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области
Глава региона добавил, что Нижегородская область входит в топ-5 регионов России по количеству тестов на коронавирус.
Время Н 05:23
Армия и оружие
США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа вчера в 13:55
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
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Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество
У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга из Mortal Kombat 3
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Игромания.ру 09:40
Авто
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Движок 08:12
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США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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Выплаты семьям с детьми утвердило правительство
Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:20
Игры
2K Games готовит трилогию Mafia — показ 19 мая
Полноценный показ проекта состоится 19 мая в 19:00 МСК.
Игромания.ру 10:03
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ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.
ТАСС 09:40
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Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
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Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
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Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13