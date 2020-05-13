Коронавирус

ДождьДождьПять депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.
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Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.
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