Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.

с чего всё началось

Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

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