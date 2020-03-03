Общество
Газета.RuВ Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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с чего всё началось
Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Известиями» в понедельник, 2 марта.Известиявчера в 07:17
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Глава экологического комитета Госдумы не оценил идею ввести налог на собак
Аргументы и Фактывчера в 22:44
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