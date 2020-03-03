Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России

Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Известиями» в понедельник, 2 марта.
Известиявчера в 07:17

Подробнее о событии

Глава экологического комитета Госдумы не оценил идею ввести налог на собак

Аргументы и Фактывчера в 22:44

В Госдуме резко раскритиковали предложение ввести налог на собак

Взгляд.рувчера в 06:22

Идиотизм: Сардана Авксентьева гневно ответила Госдуме России

SakhaLife.ruвчера в 09:25

В Госдуме оценили идею ввода налога на собак

РЕН ТВвчера в 08:01

В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России

Известиявчера в 07:17

В «Единой России» назвали провокацией идею налога на домашних животных

URA.Ruвчера в 06:30

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек

РИА Новостивчера в 19:19
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Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Космос

Космонавты будут добираться на орбиту на «Ангаре» дольше, чем Гагарин

Экипаж нового российского космического корабля "Орел" при старте с космодрома Восточный на ракете "Ангара" будет добираться на орбиту дольше, чем при старте с Байконура в корабле "Союз" на ракете "Союз", и дольше, чем в космос летел Юрий Гагарин, говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных в "Роскосмос" (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 20:41
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Политика

Аваков назвал российской провокацией задержание экс-командира «Айдара»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал очередной российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона «Айдар» Сергея Мельничука.
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
РБК вчера в 16:18
Политика

Путин почтил память псковских десантников 6-й роты

20 лет назад в Аргунском ущелье десантники 6-й роты участвовали в неравном бою с бандформированиями.
Общественное телевидение России 01 марта в 20:23
Шоу-бизнес

Данила Козловский поделился первым фото с новорожденной дочкой

Актёр поделился своей радостью. Данила Козловский теперь не только успешный актёр и режиссёр, но и счастливый папа.
7Дней.ру 00:00
Спорт

Лыжная сборная России без Большунова стала третьей в эстафете в Лахти

Третье время на финише показала мужская эстафетная четверка из России в рамках 11-го этапа Кубка мира в Лахти 1 марта.
Красная весна 01 марта в 12:22
Кино

Стали известны хронометраж и рейтинг «Новых мутантов»

OvideO.ru вчера в 13:47
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
RT на русском 00:18
Общество

Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

РИА Новости вчера в 12:36
Хоккей

Драйзайтль и Макдэвид набрали по пять очков в матче против «Нэшвилла»

Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
Российская газета вчера в 23:51
Происшествия

В Хабаровске экстренно сел летевший из Владивостока в Москву самолёт

Самолёт, летевший из Владивостока в Москву 3 марта, экстренно приземлился в аэропорту Хабаровска.
REGNUM 00:52
Происшествия

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета вчера в 22:21
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:03
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель

Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.
ТАСС 00:00
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь вчера в 12:03
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru вчера в 08:05
Авто

Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей

Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
iReactor вчера в 22:17
Футбол

Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок

Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
Soccer.ru 01 марта в 12:19
Экономика

В Татарстане может вырасти налоговая нагрузка из-за отмены ЕНВД

Напомним, с 1 января 2020 года применять ЕНВД не могут предприниматели, ведущие розничную торговлю маркированными товарами, а с 1 января 2021 года ЕНВД полностью.
RuNews24.ru 00:06
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт

Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
Газета.Ru вчера в 03:17
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой показала свою новую квартиру

Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Lenta.ru вчера в 10:35
Происшествия

На Камчатке госпитализировали приехавшую из Южной Кореи женщину

Жительницу Петропавловска-Камчатского с симптомами ОРВИ, которая вернулась на полуостров из Южной Кореи, госпитализировали в инфекционное отделение краевого Центра СПИД.
RT на русском 00:03
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru вчера в 05:31
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Владимир Бурматов
Российский политик
Российский политик. Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды с 9 октября 2017 года. Депутат Государственной думы VI и VII созыва.
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