Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Известиями» в понедельник, 2 марта.

с чего всё началось

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

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