Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России

Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Известиями» в понедельник, 2 марта.
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Владимир Бурматов
Российский политик
Российский политик. Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды с 9 октября 2017 года. Депутат Государственной думы VI и VII созыва.
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