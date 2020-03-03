Общество

Газета.RuГазета.RuВ Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили идею ввода налога на собак в России

Бездомных животных в России станет больше, если ввести обязательный налог на собак в стране. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с «Известиями» в понедельник, 2 марта.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
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Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
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Производители бытовых товаров в России предупредили, что повышение нормативов переработки до 100 процентов приведет к резкому росту цен на бытовую технику.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
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Наместников забил 1-й гол за «Колорадо». С передачи Ничушкина

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Суд в США возобновил дело об электронной переписке Клинтон

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У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

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Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
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Общее число умерших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2870 человек.
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В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Владимир Бурматов
Российский политик
Российский политик. Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды с 9 октября 2017 года. Депутат Государственной думы VI и VII созыва.
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