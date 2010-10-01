Лига чемпионов
Русская ПланетаВ Госдуме раскритиковали российских футболистов
Российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы Валерий Газзаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Валерий Газзаев: «Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги»
Спорт-Экспрессвчера в 16:00
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Финансы
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Политика
«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате
НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
Общество
В России оценили масштабы домашнего насилия
Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о финансовом состоянии клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовой ситуации в клубе, а также о его целях и задачах.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сообщил об уходе со сцены
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!».
Здоровье
В Приморье открылось детское отделение паллиативной помощи
Первое детское отделение для оказания паллиативной помощи на Дальнем Востоке открылось в Приморье.
Общество
Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг
Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Компания Hyundai представила новую бюджетную модификацию седана Hyundai Solaris.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставки Ираку танков Т-90С
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Экономика
В России выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Происшествия
В Челябинске случился пожар на компрессорном заводе
На территории Челябинского компрессионного завода случился пожар.
Общество
Группу детей из Ирака доставили в Москву
С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Общество
Медсправка для водителей станет дороже
С 22 ноября получить медицинскую справку станет сложнее и дороже.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.