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Русская ПланетаРусская ПланетаВ Госдуме раскритиковали российских футболистов

Российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы Валерий Газзаев.
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В Госдуме раскритиковали российских футболистов

Русская Планетавчера в 20:17

Валерий Газзаев: «Многие российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги»

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Первое детское отделение для оказания паллиативной помощи на Дальнем Востоке открылось в Приморье.
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Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
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На территории Челябинского компрессионного завода случился пожар.
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Валерий Газзаев
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