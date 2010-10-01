Российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы Валерий Газзаев.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Политика «Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.

Общество В России оценили масштабы домашнего насилия Суд спросил, существует ли в России законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв, а также признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Общество Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Общество Forbes назвал лучших работодателей в России Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.

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Экономика В России выросло число просрочек по кредитам Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.

Происшествия Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество Группу детей из Ирака доставили в Москву С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.