Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.В источнике
С чего всё началось
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 18 сентября внесла в Госдуму
 группа сенаторов и депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.
Znak.comвчера в 10:30
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Эксперты высказались о законопроекте об изъятии любого жилья

РЕН ТВвчера в 16:57
Lenta.ru

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Lenta.ruвчера в 03:26
Московский Комсомолец

Раскрыты детали проекта о «всероссийском сносе жилья»

Московский Комсомолецвчера в 10:50
Znak.com

Чем плох федеральный законопроект о реновации в регионах на примере Екатеринбурга

Znak.comвчера в 10:30
RT на русском

Эксперт прокомментировала проект всероссийской реновации жилья

RT на русскомвчера в 16:25
Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Коммерсантъвчера в 04:24
Эхо Москвы

В Госдуму внесен федеральный законопроект о комплексном развитии территорий и расселении ветхого и аварийного жилья

Эхо Москвы18 сентября в 18:07

Мэр Сиэтла отреагировала на претензии Минюста США по беспорядкам

Напомним, в начале сентября президент США Дональд Трамп предупредил власти Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла и Портленда о намерении лишить их федерального финансирования в связи с неутихающими в городах акциями протеста против произвола полиции.
Российская газета18:48
9

Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
260

Мировые рынки накрыла вторая волна

Столь дружно и стремительно европейские индексы не снижались более трех месяцев: 11 июня ФРС ухудшила оценку роста ВВП США, что в сочетании с усилившимися рисками второй волны коронавируса спровоцировало падение мировых и европейских индексов на 4–7%, а также ранее, в марте, когда на фоне всеобщего карантина и ожидания мировой рецессии падение индексов достигало 4–11% в день.
Коммерсантъвчера в 14:59