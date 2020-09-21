В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
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Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.В источнике
С чего всё началось
Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 18 сентября внесла в Госдуму
группа сенаторов и депутат от «Единой России» Евгений Москвичев.
Подробнее о событии
Чем плох федеральный законопроект о реновации в регионах на примере Екатеринбурга
Znak.comвчера в 10:30
В Госдуму внесен федеральный законопроект о комплексном развитии территорий и расселении ветхого и аварийного жилья
Эхо Москвы18 сентября в 18:07