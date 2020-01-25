Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Читать в источнике
Комментировать497
с чего всё началось

Слухи идут на поправку

Более того, даже появляются слухи, будто все делается с одной целью - укрепить личную власть главы государства, а Госдума и даже региональные законодательные собрания будут распущены, и много чего еще… Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ответил на вопросы корреспондента "Российской газеты", чтобы развеять все сомнения.
Российская газетавчера в 10:15

Подробнее о событии

В рабочей группе назвали детали проекта закона о поправках в Конституцию

РБК13:48

В Госдуме пояснили, на что именно влияет всенародное голосование по изменению Конституции

Znak.com10:39

Разработчик поправок в Конституцию объяснил, как будет меняться основной закон России

URA.Ru12:02

Разъяснен порядок принятия и вступления в силу поправок к Конституции

Газета.Ru11:29

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Lenta.ru11:21

Тройное «нет» Владимира Путина

Вести.Ru13:38

В Госдуме рассказали о двух частях законопроекта о поправке в Конституцию

Интерфакс09:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:29, Ашберн
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru 09:08
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Театры

Драмтеатр показал новую серию фотографий реконструкции здания

Забайкальский краевой драматический театр на своём сайте опубликовал ещё одну серию снимков с реконструкции учреждения.
Чита.Ру 18:02
Здоровье

Названы первые симптомы смертельного коронавируса

Стало известно о первых признаках заражения новым китайским коронавирусом.
Русская Планета 15:30
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Происшествия

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Известия 07:28
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Авто

Lexus и Toyota отзовут более 82 тыс. авто в России

Росстандарт объявил об отзыве 82 641 автомобиля марки марки Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H).
TatCenter 23 января в 23:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты

Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.
НТВ 06:46
Космос

Зонд «Паркер» начал четвертое тесное сближение с Солнцем

N+1 вчера в 02:47
Армия и оружие

Sohu назвало двух самых надежных союзников России в войне против США

Обозреватель портала из Поднебесной отмечает, что США ведут себя агрессивно по отношению к России, и даже конфликт, который Вашингтон раздувает с Ираном, потенциально направлен против Москвы.
ПолитРоссия 10:07
Здоровье

Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин

Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Украина.ру 09:17
Культура

Мишель Обама получила «Грэмми» за лучший альбом разговорного жанра

РЕН ТВ 17:33
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Происшествия

В Курске под лёд провалились и утонули две маленькие девочки

В Курске по тонкому льду на реке Сейм гуляли две девочки и в итоге провалились в воду.
Регион online 10:58
Политика

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
Московский Комсомолец 11:16
Футбол

«Реал» обыграл «Вальядолид» и вышел в лидеры чемпионата Испании

Мадридский "Реал" обыграл "Вальядолид" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 17:10
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
РИА Новости вчера в 18:33
Экономика

Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Ведомости 16:36
Происшествия

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости 06:22
Политика

Дипломаты РФ, объявленные персонами нон грата, покинули Болгарию

Российские дипломаты, которых 24 января объявили в Болгарии персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну.
РЕН ТВ 11:53
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни

Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Телеканал 360° 13:14
Общество

У шоу Шепелева требуют миллион рублей за обман

Бизнесмен Евгений Самусенко принял участие в ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым и остался недоволен работой программы.
News.ru 08:07
Экономика

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса

Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса С начала года иностранные инвесторы вложили в российские фонды свыше $1 млрд.
Коммерсантъ 18:01
Авто

Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам

В 2020 году для автолюбителей из России будут актуальны две программы, которые помогут купить автомобиль дешевле: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
Car.ru 07:38
Здоровье

Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Expert.ru 06:21
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
Главное