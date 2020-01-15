Общество

Мой БрянскМой БрянскВ Госдуме рассказали, что многие профессии станут невостребованными

В России многие профессии в будущем станут невостребованными. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
RT на русскомвчера в 11:50

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В Госдуме считают, что массовая безработица россиянам не грозит

Российская газета00:45

В Госдуме предсказали исчезновение некоторых профессий

Телеканал 360°вчера в 20:47

В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

РИА Новостивчера в 16:22

В Госдуме предложили людям не бояться конкуренции с роботами, а учиться

Красная веснавчера в 12:56

В Госдуме прокомментировали «угрозу» массовой безработицы из-за роботизации

Московский Комсомолецвчера в 12:31

В ГД оценили перспективы развития массовой безработицы из-за роботизации

Газета.Ruвчера в 12:03

В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

RT на русскомвчера в 11:50
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Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Общество

Путин пообещал увеличить материнский капитал

Lenta.ru 04:25
Политика

Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания в среду, 15 января, к Федеральному собранию в московском ЦВЗ «Манеж» заявил, что требования к кандидатам на пост президента РФ должны быть ужесточены.
iReactor 05:08
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Футбол

«Спартак» показал, как прошла первая тренировка на сборах в ОАЭ

Игроки московского «Спартака» провели первую тренировку на сборах в ОАЭ. Об этом сообщается в официальном Twitter красно-белых.
Sportbox.RU вчера в 15:55
Политика

Путин объяснил, почему впервые оглашает Послание в начале года

В самом начале лидер страны рассказал, что оглашает Послание в самом начале года, так как необходимо решать новые масштабные задачи.
Слово и Дело 04:11
Культура

Украинская певица рассказала о поездке к Януковичу для «интима»

В интервью с Поляковой журналист Дмитрий Гордон заметил, что некоторые популярные украинские певицы рассказывали ему о домогательствах со стороны олигархов и политиков, даже одного из президентов.
Lenta.ru 05:02
Общество

В России могут появиться частные судебные приставы

Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.
Газета.Ru 02:28
Общество

Кудрин назвал способ борьбы с бедностью

Эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую следовало бы назначать, основываясь на доходе на каждого члена семьи.
Клопс вчера в 12:57
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости 01:35
Происшествия

Не менее 60 человек пострадали после сброса авиатоплива в США

REGNUM вчера в 22:56
Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Astera 04:11
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
РБК 03:22
Энергетика

Индия изучит возможность участия в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике

Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
РИА Новости 03:05
Наука

Впервые создан робот из живых клеток

В США впервые в мире создан робот, который состоит только из живых клеток.
ToDay News Ufa вчера в 11:29
Политика

Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
RT на русском 04:52
Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Вести.Ru вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Стеша Маликова похудела на восемь килограммов

Несмотря на новогодние праздники, полные кулинарных соблазнов, девушке удалось не только сохранить стройность, но и сбросить восемь килограммов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Армия и оружие

В МИД РФ объяснили, чем чреваты методы «холодной войны» НАТО

Ранее замглавы МИД РФ отмечал, что продолжение нынешней антироссийской политики НАТО только усугубит кризис альянса.
ТК Звезда 03:48
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Политика

Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений

Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
ФАН 04:47
Культура

Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш

Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Полит.ру вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Авто

У Renault Duster появилась битопливная версия

Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – представила на автосалоне в Брюсселе битопливную версию кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G.
Автоновости дня вчера в 10:56
Кино

Звезда сериала «Горец» покончил с собой в США

Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах «Горец» и «Друзья», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе.
БИЗНЕС Online 04:58
Авто

Volkswagen Arteon превратили в универсал

Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Новые автомобили вчера в 06:11
Общество

СМИ узнали о связи патриарха Кирилла с бизнесменом Евгением Пригожиным

Росбалт 02:58
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