Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».

с чего всё началось

В России многие профессии в будущем станут невостребованными. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

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