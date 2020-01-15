Общество
Мой БрянскВ Госдуме рассказали, что многие профессии станут невостребованными
В России многие профессии в будущем станут невостребованными. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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с чего всё началось
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».RT на русскомвчера в 11:50
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В Госдуме прокомментировали «угрозу» массовой безработицы из-за роботизации
Московский Комсомолецвчера в 12:31
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Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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В самом начале лидер страны рассказал, что оглашает Послание в самом начале года, так как необходимо решать новые масштабные задачи.
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Общество
Кудрин назвал способ борьбы с бедностью
Эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую следовало бы назначать, основываясь на доходе на каждого члена семьи.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
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Не менее 60 человек пострадали после сброса авиатоплива в США
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Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Энергетика
Индия изучит возможность участия в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике
Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
Наука
Впервые создан робот из живых клеток
В США впервые в мире создан робот, который состоит только из живых клеток.
Политика
Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
Общество
Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Шоу-бизнес
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Несмотря на новогодние праздники, полные кулинарных соблазнов, девушке удалось не только сохранить стройность, но и сбросить восемь килограммов.
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Ранее замглавы МИД РФ отмечал, что продолжение нынешней антироссийской политики НАТО только усугубит кризис альянса.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Политика
Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений
Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
Культура
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш
Билли Айлиш выбрали исполнительницей главной темы в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Авто
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Американский актер Стэн Кирш, известный по ролям в сериалах «Горец» и «Друзья», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе.
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Volkswagen Arteon превратили в универсал
Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.