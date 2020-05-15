Экономика

Readovka.ruReadovka.ruВ Госдуме рассказали, когда укрепится рубль

В настоящий момент ситуация постепенно нормализуется - курс доллара составляет 73,92 рубля, но зависимость от цен на нефть сохраняется. К слову, чёрное золото сейчас стоит 30$ за баррель.
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с чего всё началось

Аксаков сообщил, когда укрепится рубль

Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.
Парламентская газетавчера в 17:00

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В Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля

Российская газета05:51

В Госдуме рассказали, когда произойдет укрепление рубля

ИА Красная Весна04:59

В Госдуме назвали срок укрепления рубля

ФедералПресс02:22

Депутат Госдумы назвал возможные сроки укрепления курса рубля

Телеканал 360°04:33

Депутат Госдумы России предсказал укрепление курса рубля к концу года

VSE42.RU02:14

В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления рубля

РИА Новости01:44

Рубль укрепится к концу года

Парламентская газетавчера в 17:01
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Sports.ru вчера в 07:42
5
Политика

Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:44
Космос

В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля

Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
10
Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
1,1K
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
731
Политика

Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева

Ранее в интервью РИА Новости Горбачев заявил, что срыв перестройки стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны.
РИА Новости 20:31
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,7K
Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
8
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
343
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,9K
Общество

Продавцы косметики в Монако выгнали Боню из магазина

Экономика сегодня 13:51
28
Политика

Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг

В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг.
Piter.tv 13 мая в 14:24
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
909
Экономика

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета 15:08
Политика

Отмену т.н. периода «нерабочих дней» в России могли лоббировать правительство и крупный бизнес

Об отмене периода нерабочих дней глава государства объявил в понедельник. Это произошло на фоне дальнейшего роста заболевших коронавирусом.
Эхо Москвы 18:06
Наука

В Германии нашли лекарство от коронавируса

Исследователи выяснили, что коронавирус изменяет клетки человека, а сам COVID-19 оказывается не оказывает особого влияния на выработку белков у инфицированного, хотя вирусы обычно останавливают выработку белков зараженного для выработки белков вируса.
АБН вчера в 13:59
23
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК вчера в 09:20
81
Политика

Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США

Российская газета 21:15
66
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
69
Шоу-бизнес

Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву

Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец 04:39
4
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
1K
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:59
226
Здоровье

В больницах от коронавируса лечатся 603 жителя Саратовской области

В больницах Саратовской области с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 603 человека.
Регион 64 12:31
1
Общество

Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК вчера в 07:02
17
Общество

Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
122
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
792
Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46
4
Общество

Многие вузы России отказались от госэкзамена в этом году

Многие российские вузы приняли решение в этом году отказаться от выпускных экзаменов в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС.
МИР 24 14:54
2
Футбол

Три футболиста «Ромы» травмировались за неделю тренировок

В лазарет угодили Пау Лопес, Даниэль Фузато и Диего Перотти.
Soccer.ru 15:11
Политика

В Конгрессе США одобрили пакет помощи экономике на $3 трлн

Вашингтон, 16 мая 2020, 04:55 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер для поддержки американской экономики размером в $3 трлн.
REGNUM 21:55
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Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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