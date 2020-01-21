Механизм о выражении вотума недоверия федеральным министрам со стороны парламента проработают ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию, заявил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

В Госдуме рассказали о механизме вотума недоверия министрам

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