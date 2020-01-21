Политика
РИА НовостиВ Госдуме рассказали о механизме вотума недоверия министрам
Механизм о выражении вотума недоверия федеральным министрам со стороны парламента проработают ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию, заявил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
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Политика
Объявлен новый состав правительства России
15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.
Общество
Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира
Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
Политика
Куратор цен на бензин покинет правительство
Дмитрий Козак курирует ТЭК и промышленность в правительстве с мая 2018 года, когда в стране произошел бензиновый кризис.
Футбол
Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке
Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Киберспорт
Fnatic начнет плей-офф DreamLeague Leipzig Major с верхней сетки
Fnatic одерживает победу над командой Team Aster в матче за выход в верхнюю сетку плей-офф DreamLeague Leipzig Major.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Футбол
Чичарито стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании контракта с нападающим Хавьером Эрнандесом.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Футбол
Соболев: «Не будет интервью, интервью закончились»
Напомним, СМИ сообщали о том, что Соболев вел переговоры с ЦСКА.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Кино
Сегодня отмечают 100-летие со дня рождения Феллини
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Культура
Петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро
Портрет был приобретен летом 2018 года. Работу заказали во время Петербургского международного экономического форума.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где были зафиксированы самые первые случаи.
Футбол
Килиан Мбаппе: «„Ливерпуль“ обрел ритм и похож на машину»
В 22 матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 64 очка и опережает ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 16 очков.
Армия и оружие
На Украине представили первый беспилотник для разведопераций
На Украине первый квадрокоптер отечественного производства, предназначенный для разведывательных операций, представил государственный концерн "Укроборонпром".
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Энергетика
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России.