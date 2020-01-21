Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме рассказали о механизме вотума недоверия министрам

Механизм о выражении вотума недоверия федеральным министрам со стороны парламента проработают ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию, заявил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
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Депутаты предложили внести в Конституцию право Думы на вотум недоверия министрам

Интерфакс08:34

В Госдуме рассказали о механизме вотума недоверия министрам

РИА Новости08:16

Депутаты предложили закрепить в Конституции право Думы на вотум недоверия министрам

Взгляд.ру09:09

В Госдуме разработают поправки к проекту об изменениях в Конституции о прекращении полномочий министров

Агентство Москва08:27

Профильный комитет предлагает прописать в законопроекте о поправке в Конституцию право Госдумы на вотум недоверия членам правительства

Интерфакс - Россия08:30

В проекте о поправке к конституции могут прописать механизм неутверждения министров Думой

ФАН08:59

Госдума рассчитывает получить право на вотум недоверия министрам правительства РФ

Новый День08:53
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение

Пятый канал вчера в 06:41
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Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ

В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
ГТРК Самара 13:33
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Медведев отписался от правительства в инстаграме

Бывший премьер-министр, ныне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отменил подписку на официальный аккаунт правительства РФ в Instagram.
Московский Комсомолец 07:01
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
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Олег Матыцин назначен министром спорта РФ

Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
iReactor 12:18
Политика

Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве

Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
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Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
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Мишустин назвал основные направления работы нового кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе первого заседания кабмина в новом составе назвал основные направления работы правительства.
РБК 14:09
Хоккей

Крикунов: «Ак Барс» показал «Динамо», как надо играть в хоккей

Казанский "Ак Барс" дал мастер-класс хоккеистам московского "Динамо" в матче КХЛ, заявил главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
РИА Новости 14:38
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Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов

Рафик Загрутдинов, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы, назначен главой департамента вместо Андрея Бочкарева, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на его сайте.
РИА Новости 13:17
Политика

Кандидат на пост генпрокурора Краснов ответил на вопросы сенаторов

Замглавы Следственного комитета (СК) Игорь Краснов, предложенный президентом России Владимиром Путиным в качестве кандидата на пост генпрокурора, ответил на вопросы членов комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Интерфакс 14:39
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Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
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Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
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Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
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Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
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Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
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Депутат Аксаков оценил новый состав правительства РФ

Депутат Госдумы, член комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя назначения в кабинете министров, отметил, что новый состав правительства РФ состоит из жестких управленцев.
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Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году

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За 16 млн долга по зарплате директор заплатит штраф 10 тысяч

Причиной послужил долг по зарплате за октябрь 2019 года. Более 600 работникам задолжали свыше 16 млн рублей.
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Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
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Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
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Как изменится фондовый рынок после объявления нового состава кабмина

С начала года российские фондовые индексы прибавили более 5% после бурного роста в 2019 году.
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной думы VII созыва от партии «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству. Сопредседатель Ассоциации юристов России,
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