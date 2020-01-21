Политика
РИА НовостиВ Госдуме рассказали о механизме вотума недоверия министрам
Механизм о выражении вотума недоверия федеральным министрам со стороны парламента проработают ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию, заявил сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Общество
Самарец Антон Котяков назначен Министром труда РФ
В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
Политика
Медведев отписался от правительства в инстаграме
Бывший премьер-министр, ныне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отменил подписку на официальный аккаунт правительства РФ в Instagram.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Спорт
Олег Матыцин назначен министром спорта РФ
Олег Матыцин стал главой министерства спорта России. Об этом стало известно во вторник, 21 января, из указа президента РФ Владимира Путина.
Политика
Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве
Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Политика
Мишустин назвал основные направления работы нового кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе первого заседания кабмина в новом составе назвал основные направления работы правительства.
Хоккей
Крикунов: «Ак Барс» показал «Динамо», как надо играть в хоккей
Казанский "Ак Барс" дал мастер-класс хоккеистам московского "Динамо" в матче КХЛ, заявил главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
Политика
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы, назначен главой департамента вместо Андрея Бочкарева, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на его сайте.
Политика
Кандидат на пост генпрокурора Краснов ответил на вопросы сенаторов
Замглавы Следственного комитета (СК) Игорь Краснов, предложенный президентом России Владимиром Путиным в качестве кандидата на пост генпрокурора, ответил на вопросы членов комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Депутат Аксаков оценил новый состав правительства РФ
Депутат Госдумы, член комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя назначения в кабинете министров, отметил, что новый состав правительства РФ состоит из жестких управленцев.
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году
Общество
За 16 млн долга по зарплате директор заплатит штраф 10 тысяч
Причиной послужил долг по зарплате за октябрь 2019 года. Более 600 работникам задолжали свыше 16 млн рублей.
Армия и оружие
Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Экономика
Как изменится фондовый рынок после объявления нового состава кабмина
С начала года российские фондовые индексы прибавили более 5% после бурного роста в 2019 году.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали
В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал предполагаемого вербовщика террористов
По данным следствия, Акрамов, находясь в Петербурге, в 2015 году одобрял и поощрял деятельность незаконного вооруженного формирования международной террористической организации "Исламское государство", которая признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории РФ.
Хоккей
«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием
Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.