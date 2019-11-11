Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

РИА Новости07:45

В Госдуме раскрыли планы о повышении прожиточного минимума пенсионера

URA.Ru08:11

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REGNUM07:51

В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Ридус08:24

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля

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РИА Новости Крым08:57
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Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
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Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
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Все приезжают с горящими глазами, все хотят побеждать. Атмосфера позитивная, недооценки точно не случится.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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