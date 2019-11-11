Экономика
РИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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Зрители определили лучший фильм года
Происшествия
Тело убитой в Петербурге аспирантки нашли в реке, пишут СМИ
В Санкт-Петербурге в реке Екатерингофке нашли тело убитой аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает портал "Мойка.78".
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
Ранее сообщалось, что в деле Голунова засекречены только некоторые материалы проверки, в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики журналисту.
Политика
Путин приедет на саммит БРИКС и встретится с Си Цзиньпином
По словам Ушакова, Путин проведет на полях саммита 13 ноября переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Политика
Асад назвал действия США войной на выживание
США ведут войну на выживание, потому что, теряя свою гегемонию, они принялись за борьбу с Россией, Ираном и Сирией, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Общество
Минздрав отреагировал на попадание России в десятку самых пьющих стран
Салагай отметил, что в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 л. В рейтинге же страна заняла седьмое место с показателем 11,1 л на человека в год.
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
Кино
«Синема 5» в Оренбурге приглашает посмотреть фильм «Доктор Сон»
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Происшествия
В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Депутат Госдумы Александр Шерин побывал в воинской части, где 25 октября один солдат расстрелял сослуживцев.
Футбол
Наиль Умяров — о молодежной сборной, «Спартаке» и Тедеско
Все приезжают с горящими глазами, все хотят побеждать. Атмосфера позитивная, недооценки точно не случится.
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.