Экономика
РИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:32, Вашингтон
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
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Суд отпустил девелопера Худояна под домашний арест
Тверской суд Москвы отпустил под домашний арест из СИЗО владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд руб. Такое решение вынесла судья Ольга Солопова, передает корреспондент РБК.
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В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
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В Петербурге завели дело после отравления сотрудников «Ленты»
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
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Автоновости дня вчера в 08:25
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В Москве сын «заказал» убийство своей матери из-за квартиры
Правоохранители в Москве предотвратили заказное убийство женщины, которое готовил ее сын из-за наследства: чтобы разоблачить злоумышленника, пришлось инсценировать гибель его матери, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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В Коми расстреляли мирового судью
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Российская газета 09 ноября в 03:19
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Асад назвал действия США войной на выживание
США ведут войну на выживание, потому что, теряя свою гегемонию, они принялись за борьбу с Россией, Ираном и Сирией, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
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Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
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Глушаков требует от бывшей жены 204 млн рублей
Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков хочет взыскать со своей экс-супруги Дарьи через суд 204 млн рублей.
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
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Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.
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Еще 6 школьников госпитализировали на Кубани
Напомним, по поручению Вениамина Кондратьева краевой минздрав направил в Кропоткин медиков из специализированной клинической детской инфекционной больницы.
Россия.Кубань вчера в 12:59
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«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
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