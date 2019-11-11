Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

РИА Новости07:45

В Госдуме раскрыли планы о повышении прожиточного минимума пенсионера

URA.Ru08:11

Госдума обсудит увеличение прожиточного минимума пенсионера на 232 рубля

REGNUM09:11

В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Ридус08:24

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля

Вести.Финанс08:11

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