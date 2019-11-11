Экономика
РИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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Энергетика
Венесуэла из-за санкций США снизила цены на нефть
Венесуэла продает свою нефть по ценам ниже рыночных из-за санкций, введенных властями США, пишет Financial Times.
Росбалт вчера в 22:40
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru вчера в 00:53
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
В СПбГУ заявили о решении уволить историка Соколова
«В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Олегом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — цитирует «Фонтанка» пресс-службу университета.
Daily Storm вчера в 10:18
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Известия вчера в 21:55
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда 10 ноября в 23:32
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Армия и оружие
Израиль нанес удар по командиру группировки «Исламский джихад» в Газе
Армия обороны Израиля нанесла в ночь на вторник удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
ТАСС вчера в 23:45
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия
На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин
Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
Происшествия
В Тюмени полиция задержала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Транспорт
Участок трассы в обход Челнов начнут строить в 2020 году
БИЗНЕС Online вчера в 06:32
Общество
Назван самый фотографируемый город России
РИА Новости вчера в 19:31
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 07:00
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» раскрыли все секреты расположения бензобаков в машинах.
Автоновости дня 10 ноября в 05:40
Кино
Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета вчера в 06:50
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.
News.ru вчера в 18:09
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество
Бывший свердловский губернатор Мишарин уходит из РЖД
Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, в прошлом возглавлявший Свердловскую область, покидает свой пост.
Уралинформбюро вчера в 22:12