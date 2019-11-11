Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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В России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Life.ruвчера в 12:17

ЕР предложила увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Дума ТВвчера в 10:03

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

РИА Новостивчера в 07:45

Госдума обсудит увеличение прожиточного минимума пенсионера на 232 рубля

REGNUMвчера в 09:11

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля

Вести.Финансвчера в 08:11

В Госдуме раскрыли планы о повышении прожиточного минимума пенсионера

URA.Ruвчера в 08:11

В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Ридусвчера в 08:24
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Энергетика

Венесуэла из-за санкций США снизила цены на нефть

Венесуэла продает свою нефть по ценам ниже рыночных из-за санкций, введенных властями США, пишет Financial Times.
Росбалт вчера в 22:40
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru вчера в 00:53
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

В СПбГУ заявили о решении уволить историка Соколова

«В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Олегом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — цитирует «Фонтанка» пресс-службу университета.
Daily Storm вчера в 10:18
Политика

Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Известия вчера в 21:55
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
Комсомольская правда 10 ноября в 23:32
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Армия и оружие

Израиль нанес удар по командиру группировки «Исламский джихад» в Газе

Армия обороны Израиля нанесла в ночь на вторник удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
ТАСС вчера в 23:45
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске

"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин

Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
Происшествия

В Тюмени полиция задержала известного блогера

В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Транспорт

Участок трассы в обход Челнов начнут строить в 2020 году

БИЗНЕС Online вчера в 06:32
Общество

Назван самый фотографируемый город России

РИА Новости вчера в 19:31
Политика

Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков

Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 07:00
Авто

Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях

Эксперты «Российской газеты» раскрыли все секреты расположения бензобаков в машинах.
Автоновости дня 10 ноября в 05:40
Кино

Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие

Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета вчера в 06:50
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Технологии

WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей

Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.
News.ru вчера в 18:09
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова

Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Политика

США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ

Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

Бывший свердловский губернатор Мишарин уходит из РЖД

Первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин, в прошлом возглавлявший Свердловскую область, покидает свой пост.
Уралинформбюро вчера в 22:12
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