Экономика

РидусРидусВ Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Как сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такая мера необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. По данным ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

В России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Life.ru12:17

Правительство увеличит прожиточный минимум пенсионера на 232 рубля

Вести.Финанс08:11

В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера

Ридус08:24

Госдума обсудит увеличение прожиточного минимума пенсионера на 232 рубля

REGNUM09:11

ЕР предложила увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Дума ТВ10:03

В Госдуме раскрыли планы о повышении прожиточного минимума пенсионера

URA.Ru08:11

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

РИА Новости07:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Политика

О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Газета.Ru 13:17
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка

Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Мойка78 09:49
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 03:53
Футбол

Фанаты «Динамо» остановили матч с «Шахтером» из-за расизма

Pravda.Ru 01:19
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РБК 13:18
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 09 ноября в 17:33
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»

РИА Новости 12:15
Политика

«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине

Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Infox.ru 03:41
Футбол

Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
Чемпионат 09:47
Кино

Режиссер Тимур Бекмамбетов посетил студию Хидэо Кодзимы

Cyber.sports.ru 04:53
Общество

В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Российская газета 13:28
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском 09 ноября в 22:45
Здоровье

От забора до пересадки

Количество операций по трансплантации ежегодно увеличивается, в нынешнем году по плану должно быть проведено 1796 пересадок костного мозга, а с учетом дополнительно выделенных средств - и больше.
Российская газета 13:10
Общество

«Почта России» сократит время доставки посылок

Время доставки посланий из мегаполисов в города с населением более 100 тысяч человек и обратном направлении займет не больше двух-трех дней.
Пятый канал 02:42
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Авто

Lexus озвучил дату премьеры первого электрокара

Мировая премьера первого полностью электрического автомобиля премиум-бренда, являющегося продолжением линейки электрифицированных автомобилей, способным удовлетворить растущий спрос китайцев и европейцев, состоится в китайском Гуанчжоу, который откроет свои двери 22 ноября.
32CARS.ru 03:23
Политика

В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»

Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
REGNUM 12:59
Общество

В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом

Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Общество

Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019

Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Политика

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Хоккей

«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова

«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
Чемпионат 11:17
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

На пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
Lenta.ru 10:50
Армия и оружие

Съемочная группа «России 24» попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в Ясиноватой.
Политическая Экспертиза 09:00
Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Технологии

WhatsApp массово блокирует пользователей

Если вы не хотите, чтобы вас забанили в WhatsApp, то вам не стоит состоять в группах «подозрительными» названиями, передает сайт ixbt.com.
Кубанские новости 03:53
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное