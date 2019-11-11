Экономика
РидусВ Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера
Как сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такая мера необходима для расчета доплат до величины прожиточного минимума. По данным ПФР, в настоящее время прожиточный минимум пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.
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Политика
О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Футбол
Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
Кино
Режиссер Тимур Бекмамбетов посетил студию Хидэо Кодзимы
Общество
В Кувейте россиянку Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
"Дело Лазаревой" продолжается с 2017 года, когда россиянку, занимавшую должность управляющего директора компании KGLI, власти Кувейта заподозрили в растрате средств и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
Здоровье
От забора до пересадки
Количество операций по трансплантации ежегодно увеличивается, в нынешнем году по плану должно быть проведено 1796 пересадок костного мозга, а с учетом дополнительно выделенных средств - и больше.
Общество
«Почта России» сократит время доставки посылок
Время доставки посланий из мегаполисов в города с населением более 100 тысяч человек и обратном направлении займет не больше двух-трех дней.
Происшествия
В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках
Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
Авто
Lexus озвучил дату премьеры первого электрокара
Мировая премьера первого полностью электрического автомобиля премиум-бренда, являющегося продолжением линейки электрифицированных автомобилей, способным удовлетворить растущий спрос китайцев и европейцев, состоится в китайском Гуанчжоу, который откроет свои двери 22 ноября.
Политика
В «Нафтогазе» просятся посмотреть газоизмерительную станцию «Суджа»
Показать российскую газоизмерительную станцию «Суджа» (Курская область) просят Газпром украинские представители «Нафтогаза».
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
Хоккей
«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова
«Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым ранее выступал защитник Сергей Зубов.
Происшествия
На пивзаводе «Балтика» в Петербурге произошел взрыв
На пивоваренном заводе «Балтика» в Санкт-Петербурге произошел взрыв.
Армия и оружие
Съемочная группа «России 24» попала под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в Ясиноватой.
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Технологии
WhatsApp массово блокирует пользователей
Если вы не хотите, чтобы вас забанили в WhatsApp, то вам не стоит состоять в группах «подозрительными» названиями, передает сайт ixbt.com.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.