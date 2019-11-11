Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:44, Вашингтон
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