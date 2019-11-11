Экономика
РИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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Представитель Минздрава России Дарья Халтурина назвала дозу водки, которая может стать для человека последней.
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Суд арестовал историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
Октябрьский районный суд Северной столицы арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.
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Составлен список песен, которые не надоедает слушать
Специалисты провели опрос на одном из сервисов с целью установить, какие песни больше всего нравятся людям.
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Сеть 5G появится в Петербурге к 2022 году
Сеть мобильной связи пятого поколения появится в Петербурге к 2022 году, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на спецпредставителя президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.
МР7.ру 02:59
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
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«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
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Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный»
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.
РИА Новости 04:25
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
Вечерняя Москва 08:33
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
RT на русском 10:11
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
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Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Футбол
«Краснодар» сравнил Берга с Быстровым
Маркус Берг забил 5 голов, сыграв 19 матчей в составе "Краснодара", тем самым догнав Владимира Быстрова, который забил 5 мячей, сыграв 53 матча.
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Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru вчера в 19:02
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо», матч остановили из-за расизма
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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
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В Курской области трое детей погибли при пожаре
Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:33
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Белая акула уступает первенство косатке
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Происшествия
Взрыв произошел на территории завода «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Российская газета 08:01
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
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YouTube пообещал удалять коммерчески невыгодные аккаунты
Как следует из пользовательского соглашения, администрация получит право блокировать аккаунт пользователя, если посчитает его экономически невыгодным.
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МегаФон запустил продажи на AliExpress
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На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт
Американец Нейт Холландер подал иск в суд Майми-Дейд. Он недоволен тем, что концерт Мадонны перенесли на два часа.
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Японка поразила пользователей Сети трюком с яблоком
Японка смогла удивить пользователи соцсетей своей способностью голыми руками делить яблоко на две равные части.
Газета Кемерова 02:35
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50