Экономика
РИА НовостиВ Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Политика
Помпео рассказал о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил поставки американского оружия на Украину.
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца
Политика
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Армия и оружие
Украинские военные заявили о завершении разведения сил у Петровского
Украинские силовики завершили практическую фазу разведения сил в районе поселка Петровское в Донбассе, процесс разминирования планируют начать во вторник, заявил в понедельник начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.
Авто
Названа предварительная стоимость нового кроссовера Genesis GV70
Что касается стоимости, то в начальной комплектации модель оценят в 40 тысяч долларов, а это около 2,55 млн рублей.
Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
Политика
«Мы обрели очередного царя»: Галкин пошутил о Путине
Юморист и телеведущий Максим Галкин пошутил про цензуру на отечественном телевидении, президента и оппозицию.
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
Происшествия
Адвокат Соколова: защита может сослаться на самооборону
Адвокат преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, Александр Почуев, заявил, что защита может заявить о том, что он оборонялся.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт
Американец Нейт Холландер подал иск в суд Майми-Дейд. Он недоволен тем, что концерт Мадонны перенесли на два часа.
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
На первом месте оказалась песня «Welcome to the Black Parade» американской рок-группы My Chemical Romance.
Технологии
WhatsApp начал блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал блокировать пользователей, состоящих в группах с «подозрительными» названиями.
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Армия и оружие
В США на Аляску отправили неизвестную боевую машину
В Сети появилась фотография новой разработки для армии США. Военные отправили на Аляску неизвестную боевую машину.
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
В одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцирующихся на территории Бурятии, сегодня утром был найден мертвым военнослужащий-контрактник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воинского подразделения.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы
Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, сообщает агентство «РИА Новости».
Политика
Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»
Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Армия и оружие
«Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО
Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.