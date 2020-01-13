Политика
Lenta.ruВ Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
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Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Кино
У знаменитого триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф
Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф триллера «Молчание ягнят», снятого режиссером Джонатаном Демми в 1991 году.
Футбол
Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Космос
Почему комета Борисова удивила астрономов
11.01.20 В конце декабря межзвездная комета Борисова приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние.
Политика
ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing
ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».
Происшествия
Завхоза сгоревшего одесского колледжа обвинили в халатности
Заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщили о подозрении в халатности.
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Общество
Нового министра ЖКХ назначили в Сахалинской области
В новой должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Общество
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Политика
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
Авто
Changan представит в Женеве новый кроссовер Uni-T
Китайская марка Changan намерена презентовать на ближайшем автосалоне в Женеве новый кроссовер Changan Uni-T.
Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Почти после пятилетнего перерыва Opel вернулся на российский рынок с планами занять на нем не менее 5%. В 2020 году автопроизводитель расширит модельный ряд до шести наименований.
Здоровье
С болезнями связана поза во время сна
Не стоит забывать, что людям обычно требуется от 7 до 9 часов сна.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов
12 января 37-летняя Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после появления на свет второго наследника.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.