Политика
Lenta.ruВ Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
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Футбол
Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Футбол
«Астон Вилла» объявила о переходе Рейны
Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Армия и оружие
NBC: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад
Президент США Дональд Трамп семь месяцев назад согласился убить генерала Касема Сулеймани, если в результате иранской агрессии погибнет американец, сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Общество
Украина вошла в пятерку стран Европы по уровню безработицы
Украина заняла четвертое место по уровню безработицы в Европе по итогам третьего квартала 2019 года.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию в стране, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял время до утра.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Культура
НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»
В десятку лидеров рейтинга вошли РЕН ТВ, СТС, телеканалы "Домашний", ТНТ, ТВ3, "Пятый канал" и "Карусель".
Экономика
Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Волейбол
Российские волейболисты сыграют с Бразилией и США на Олимпиаде-2020
Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Общество