с чего всё началось

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Кино Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг Ещё в декабре Хиссрих подтвердила, что не собирается адаптировать сюжет игр в сериале, поскольку они сами частично стали адаптацией — ряд историй того же первого «Ведьмака» цитирует книги.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.

Политика Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Общество Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала развод с Телегиным Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.

Экономика Сбербанк собрался обанкротить реселлера Xiaomi в РФ Компания поставляет в РФ устройства китайских компаний Xiaomi, Jinga и XiaoYi, а также умные часы американского бренда Fossil.

Политика В Москве проходят переговоры по урегулированию конфликта в Ливии Главы правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыли на переговоры после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган призвали все стороны прекратить боевые действия с 00:00 12 января.

Биатлон Тихонов намекнул на будущее увольнение Губерниева Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался по поводу комментатора Дмитрия Губерниева.