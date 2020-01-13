Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
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Спецслужбы Украины готовили теракт перед проездом Путина по Крымскому мосту

Комсомольская правда08:50

«Теракт до проезда Путина по Крымскому мосту»: Депутат Госдумы Затулин впервые рассказал о сорванных планах СБУ

Царьград08:30

Затулин рассказал, как СБУ готовила теракт на Крымском мосту перед проездом Путина

Московский Комсомолец07:03

В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Lenta.ru07:59

СБУ планировала взорвать Крымский мост перед проездом Путина

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Затулин рассказал о неудачной попытке СБУ устроить теракт на Крымском мосту

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Срочно: появилось сообщение о теракте на Крымском мосту

Дни.ру04:23
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Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
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Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
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Иньеста раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Вальверде

Если все было так, как пишут, то "Барселона" поступает некрасиво.
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Борис Ротенберг проиграл иск против финских банков

Суд отмечает, что банки будут подвергаться значительному финансовому риску из-за санкций против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому решение финансовых организаций законно.
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Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране

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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

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Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
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Скончался пострадавший в новосибирском аквапарке подросток из Кемерова

16-летний подросток из Кемерова скончался сегодня, 13 января 2020 года, в 3:10 (время местное).
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Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

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Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 млн руб. против кинокомпании KD Studios, снявшей фильм «Эбигейл».
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Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК

Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
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Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
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ЕС не собирается вводить санкции против Ирана за сбитый «Боинг»

«ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского «Боинга», необходимо сначала получить результаты расследования», — заявил источник.
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Первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска»

Чертежи недостроенного в СССР авианосца «Ульяновск» будут использованы при создании первого в РФ атомного авианесущего крейсера.
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Происшествия

Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге

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В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной

В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
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В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»

Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
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Фильм Кантемира Балагова "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".
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Гонщик из Португалии Паулу Гонсалвеш трагически погиб во время прохождения дистанции седьмого этапа ралли-марафона "Дакар 2020".
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Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
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Константин Затулин
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной Думы Российской Федерации первого, четвёртого, пятого и седьмого созывов, член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
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