Политика
Lenta.ruВ Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
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Спецслужбы Украины готовили теракт перед проездом Путина по Крымскому мосту
Комсомольская правда08:50
Затулин рассказал, как СБУ готовила теракт на Крымском мосту перед проездом Путина
Московский Комсомолец07:03
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