Экономика
Российская газетаВ Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля
Курс рубля может укрепиться к концу года вследствие восстановления мировой экономики и роста спроса на нефть. Такой прогноз дал на пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.Парламентская газетавчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия
На Курильских островах обнаружили коронавирус
ТАСС вчера в 21:34
Общество
Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес
Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Происшествия
Скончались уже больше 30 зараженных коронавирусом саратовцев
Из числа зарегистрированных 359 саратовцев выздоровели. На сегодня от новой коронавирусной инфекции скончались семь жителей региона.
Взгляд-инфо 08:06
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Футбол
«Ротор» и «Химки» вышли в премьер-лигу из ФНЛ
Москва, 15 мая 2020, 13:57 — REGNUM Волгоградский «Ротор» и «Химки» вышли в премьер-лигу из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
REGNUM 06:57
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Политика
Стало известно о смене гендиректора РКК «Энергия»
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов в пятницу покинет свой пост, его место займет советник главы Роскосмоса Игорь Озар, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
Взгляд.ру 03:06
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
RT на русском 07:27
Культура
«КиноПоиск» представил тизер сериала «Водоворот»
Онлайн-сервис «КиноПоиск» опубликовал тизер сериала «Водоворот» режиссёров Андрея Загидуллина и Андрея Стемпковского.
News.ru вчера в 12:02
Фигурное катание
Трусова рассказала, почему ушла от Тутберидзе
14 мая на своей страничке в Instagram (@avtrusova) российская фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе к Плющенко.
МонаВиста 08:20
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Армия и оружие
Силовики 91 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 91 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
РИА Новости 08:31
Игры
В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650
Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
RT на русском 07:41
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Медведева вошли в состав сборной России
Российская газета 06:30
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Политика
Лавров заявил, что памятник Коневу в Праге должен быть восстановлен
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге необходимо восстановить.
Моя Москва.онлайн 07:41
Общество
«Яндекс» закрыл проект бесплатного домашнего тестирования на COVID-19
«Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в рамках своего проекта «Помощь рядом».
Коммерсантъ 08:30
Общество
Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии в стране
Премьер-министр Словении Янез Янша объявил о прекращении эпидемии коронавируса в стране. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил портал STA.
Известия 07:19
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Музыка
Группа BTS проведёт онлайн-концерт Bang Bang Con the Live
Южнокорейская группа BTS даст концерт в режиме онлайн. Выступление получило название Bang Bang Con the Live.
News.ru 06:52
Общество
В Ленобласти вернулись к работе «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Торговые комплексы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» в пятницу, 15 мая, вернулись к работе во Всеволожском районе Ленобласти после вынужденных «коронавирусных каникул».
Peterburg2.ru 02:35
Футбол
Смородская прокомментировала решение «Локомотива» по Семину
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение по поводу решения столичного клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
РИА Новости вчера в 12:59