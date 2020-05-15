Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Госдуме рассказали о сроках укрепления рубля

Курс рубля может укрепиться к концу года вследствие восстановления мировой экономики и роста спроса на нефть. Такой прогноз дал на пресс-конференции глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Аксаков сообщил, когда укрепится рубль

Рубль может укрепиться к концу года, а летом его курс останется на нынешнем уровне, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Ситуация на валютном рынке остаётся нестабильной после падения 9 марта цен на нефть.
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