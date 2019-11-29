Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве. Бальбек отмечает, что некоторые люди во время доклада «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу».
Читать в источнике
Комментировать490
с чего всё началось

Видео срыва делегацией Украины выступления российского депутата в ООН

Сам форум проходит в Женеве, на нем обсуждают вопросы потенциального притеснения национальных меньшинств. Кстати, украинская сторона также сорвала выступление представителя Сербии, который заявил, что несколько раз бывал в Крыму и не заметил там никакого притеснения крымских татар и украинцев.
РЕН ТВвчера в 20:28

Подробнее о событии

В Крыму предсказали повторение «украинской вакханалии» в ООН

Взгляд.ру04:28

В Крыму прокомментировали поведение украинской делегации в Женеве

RT на русском03:04

Мурадов: лишение возможности участвовать в форуме в Женеве нарушает права крымских татар

ТАСС02:35

Украинцы попытались сорвать выступление представителя России в ООН: видео

Московский Комсомолец03:15

В Совфеде предложили заявить протест после срыва доклада на форуме ООН

РБК04:02

Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН

РИА Новости04:30

Российский депутат рассказал о «дикости» украинской делегации в ООН

РЕН ТВвчера в 18:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

Интерфакс 03:46
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Общество

Госдума может запретить банкам брать комиссию по платежам за ЖКУ

Законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам готовится внести в Госдуму фракция «Единая Россия».
News.ru 04:17
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:16
Футбол

Роберт Морено: «Не понимаю, почему Луис Энрике не хочет меня видеть»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено признался, что не понимает, почему Луис Энрике обвинил его в нелояльности и отказался продолжать с ним работу.
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Космос

Исследование: у России есть шансы сохранить лидерство в космосе

Российская космонавтика сохраняет конкурентоспособность в ряде направлений, в частности, в ракетостроении, пилотируемых полетах, медико-биологических технологиях, однако ей не хватает прагматизма в реализации околоземного космического пространства, постановки и реализации амбициозных проектов, считают эксперты, опрошенные Центром социального проектирования "Платформа".
РИА Новости вчера в 02:14
Футбол

В Самаре на дублере Московского шоссе перекроют движение

В субботу, 30 ноября, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч «Крылья Советов» — «Уфа».
Самарская газета 04:29
Экономика

Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК вчера в 18:34
Хоккей

Форвард «Нью-Джерси» Гусев признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
ТАСС Спорт 00:19
Игры

Codemasters купила разработчика Project CARS — Slightly Mad Studios

Компания Codemasters приобрела студию-разработчика Project CARS — Slightly Mad Studios. Об этом сообщается на сайте издательства.
3DNews 02:11
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Здоровье

Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

Комсомольская правда вчера в 05:30
Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
SM News вчера в 14:44
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Общество

ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

ТАСС 02:58
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Технологии

Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги

Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
РИА Новости 02:44
Общество

В России ввели льготы для сельских жителей

Для жителей российских сел правительство страны ввело новые льготы.
Российский Вестник вчера в 12:17
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета вчера в 12:22
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
РИА Новости 02:37
Автоспорт

Сироткин может заменить Рассела на «Гран-при Абу-Даби»

Российский гонщик Сергей Сироткин может заменить Джорджа Рассела в составе «Уильямса» после первой практики на «Гран-при Абу-Даби», утверждает Autosport.
Спорт-Экспресс 04:30
Общество

Михалков судится с Роспатентом из-за святого Бесогона

Компания известного кинорежиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон» судится с Роспатентом из-за святого Никиты Бесогона.
Радио Комсомольская правда 04:43
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Политика

В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции

Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Эхо Москвы 04:01
Общество

Ангела Меркель упала на сцене во время выступления в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
VSE42.RU вчера в 21:00
Политика

В ООН потребовали от России объяснений за разгон летних протестов

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям запросили у постпреда РФ в организации объяснения по поводу действий властей России во время летних протестов, котоыре привели к уголовному преследованию их участников.
Московский Комсомолец 03:44
Происшествия

Главу УФНС по Архангельской области задержали по подозрению во взятке

Руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу задержан по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в СК РФ по Архангельской области.
РИА Новости вчера в 14:45
Единоборства

Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя

По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Нева Спорт вчера в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное